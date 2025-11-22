Santander firma convenios con el Grupo Sardinero Hoteles y Lupa para prácticas en hoteles y supermercados

Santander firma dos convenios con el Grupo Sardinero Hoteles y Lupa para prácticas en hoteles y supermercados - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha firmado dos convenios con el Grupo Sardinero Hoteles y Lupa para que los alumnos de formaciones para la integración social y laboral puedan realizar prácticas en hoteles y supermercados.

La alcaldesa, Gema Igual, ha rubricado ambos acuerdos con Miguel Ángel García Calvo, responsable de recursos humanos de Sardinero Hoteles; y Paula Palazuelos en representación del área de Selección, Formación y Desarrollo de Lupa, a quienes ha agradecido su disposición a abrir sus puertas a los alumnos de los cursos de formación para que puedan afianzar su aprendizaje en entornos reales.

Durante el acto, en el que ha estado acompañada de la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, Igual ha destacado la importancia de este tipo de acuerdos dentro de las políticas municipales de servicios sociales ya que el objetivo es dar nuevas oportunidades y posibilitar que el alumnado de los cursos de formación realice prácticas laborales no remuneradas en empresas e instituciones públicas o privadas.

"A través de estos convenios, los alumnos de formaciones para la integración social y laboral podrán hacer prácticas tutorizadas en entornos reales, en hostelería como camareras de piso y limpieza, de pescadería y de carga y distribución de mercancías", ha subrayado.

Por ello, la regidora ha asegurado que los presentes convenios permiten a los alumnos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación teórica, favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

Según ha detallado en nota de prensa, las prácticas tienen una duración de un año y son prorrogables de forma que, además, contarán con sistema de seguimiento y evaluación a través de comisión mixta integrada por dos personas representantes de ambas entidades y del propio Consistorio.