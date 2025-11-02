Santander forma a 30 personas en atención domiciliaria y en instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha formado a un total de 30 personas que se encontraban en situación de desempleo en capacidades profesionales relacionadas con la atención sociosanitaria a personas en domicilio y en instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

La concejala de Empleo, Chabela Gómez-Barreda, y la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, se han reunido con los participantes en el taller 'Santander Avanza 2023', que ha sido financiado por el Servicio Cántabro de Empleo (SCE) y ha proporcionado a los alumnos la capacitación teórica y práctica que les ha permitido obtener los correspondientes certificados profesionales.

En concreto, este programa, que se inició en los primeros meses de 2025, ha estado compuesto por 30 trabajadores participantes divididos en dos especialidades.

Por una parte, un grupo de 15 han recibido formación teórico-práctica del certificado profesional de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, de nivel 2, y han realizado servicios en la empresa concesionaria del servicio de atención domiciliaria en domicilios tutelados de la ciudad de Santander.

Por otra parte, otro grupo de 15 se ha formado en una especialidad de la familia profesional agraria, concretamente en el certificado de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, también de nivel 2, recibiendo la correspondiente formación teórico-práctica en la que han realizado obras y servicios en el Parque de Mataleñas, Península de La Magdalena, así como en diversos jardines de la ciudad.

En nota de prensa, Gómez-Barreda ha expresado su satisfacción por el desarrollo de este taller y ha incidido en su importancia para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo, facilitando así su posterior integración en el mercado de trabajo.

También ha resaltado que los participantes en el taller 'Santander Avanza 2023' han obtenido un certificado profesional que acredita las competencias necesarias para el desarrollo de una ocupación laboral en las áreas en las que se han formado.