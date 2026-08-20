Santander habilita lanzaderas para los conciertos de la Virgen del Mar

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SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha una lanzadera del Servicio Municipal de Transportes Urbanos (TUS) para atender la afluencia de público a los conciertos programados en la Virgen del Mar, que comienza este viernes 21 y continuarán los días 22, 27, 28 y 29 de agosto, correspondientes a La Oreja de Van Gogh, Caribe Mix Festival, Negrita Music Festival y Sonorama Day.

El dispositivo conectará el Cementerio de Ciriego con las estaciones de Renfe y Feve de manera que por la tarde ofrecerá servicios de ida, desde Estaciones a la Virgen del Mar; y de vuelta, al finalizar los conicertos, con un servicio que se adaptará al ritmo de salida del público, ya que los autobuses saldrán cuando se completen.

El Consistorio cree que este servicio absorberá buena parte de los desplazamientos vinculados a estas citas, ha informado en una nota de prensa.

Las lanzaderas mantendrán las tarifas habituales del TUS y los viajeros podrán utilizarlas en las mismas condiciones que el resto de los autobuses urbanos.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha afirmado que el objetivo es que quienes acudan puedan hacerlo en transporte público y garantizar que los usuarios habituales de la línea 17 puedan utilizarla con normalidad, "sin verse afectados por el incremento puntual de viajeros".

"Se trata de ofrecer una alternativa cómoda y eficaz al vehículo privado, reforzando el transporte público precisamente en unas jornadas en las que se espera una importante afluencia de personas", ha señalado.

HORARIOS

Para el día 21, cuando se celebra el concierto de La Oreja de Van Gogh, las salidas desde las Estaciones serán a las 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 y 21.30 horas. De regreso, partirán desde Ciriego entre las 00.30 y las 1.45 horas, conforme se llenen los vehículos.

Al día siguiente, el 22, tendrá lugar el Caribe Mix Festival, cuyas salidas serán a las 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 y 19.30 horas. De regreso saldrán entre las 1.00 y las 3.15 horas, a medida que se completen los autobuses.

Para el Negrita Music Festival, los días 27 y 28 los autobuses partirán a las 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 y 19.30 horas. Al finalizar, las lanzaderas saldrán entre las 1.00 y las 03.15 horas, conforme se llenen los vehículos.

Por último, el día 29, con motivo del Sonorama Day, las conexiones partirán a las 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 y 19.30 horas. Una vez finalizado, las salidas se realizarán entre las 1.00 y las 3.15 horas, a medida que se completen los autobuses.