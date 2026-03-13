Santander impulsa una convocatoria de arte mural urbano dirigida a jóvenes

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha ESPACIARTE, un nuevo proyecto dirigido a apoyar, visibilizar e impulsar el talento joven local a través del arte mural urbano.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez, quien ha destacado la importancia de acercar la creación artística al espacio público y generar oportunidades para las nuevas generaciones de artistas.

La convocatoria está dirigida a jóvenes artistas y colectivos creativos -de entre 15 y 35 años-, que tendrán la oportunidad de participar en el diseño y ejecución de un mural urbano en la Avenida de los Castros.

En total se seleccionarán entre cuatro y seis propuestas, que formarán parte de un proceso creativo colectivo acompañado por profesionales del ámbito artístico.

El proyecto contempla además un proceso de trabajo conjunto que incluirá mentorización artística, sesiones colaborativas de diseño y participación directa en la intervención mural, convirtiéndose en una experiencia de aprendizaje y creación compartida.

Según ha señalado Méndez, ESPACIARTE nace con la voluntad de dar visibilidad al talento joven de la ciudad y de transformar el espacio urbano a través del arte contemporáneo y la creatividad colectiva.

"Creemos en el arte urbano como herramienta de expresión contemporánea, participación comunitaria y construcción de identidad colectiva, capaz de ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a jóvenes creadores", ha asurado.

La iniciativa estará coordinada por la artista visual y muralista LEA, junto a un consejo de creadoras profesionales vinculadas al arte contemporáneo, el muralismo y la mediación cultural, que acompañarán a los participantes durante todo el proceso, desde la selección hasta la ejecución final de la obra.

El mural se realizará antes de que finalice 2026 y contará con elementos innovadores -como códigos QR integrados-, que permitirán conocer a los artistas participantes, sus trayectorias y el proceso creativo desarrollado. Además, se producirá un documental que recogerá todas las fases del proyecto.

Las personas interesadas podrán presentar su candidatura a través del formulario habilitado por Espacio Joven hasta el 18 de mayo a las 17.00 horas. Las solicitudes deberán incluir biografía, portfolio artístico y un boceto o idea inicial para la intervención mural.

Toda la información, formulario de inscripción y bases están disponibles en Espacio Joven - Ayuntamiento de Santander