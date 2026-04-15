Santander informará del nuevo modelo de dirección del MAS en una Comisión de Cultura este mes

Archivo - Museo De Arte Moderno Y Contemporáneo De Santander Y Cantabria (MAS) - FUNDACIONSANTANDERCREATIVA - Archivo

SANTANDER 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ya tiene decidido y organizado el nuevo modelo de dirección del Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad y Cantabria (MAS) e informará del mismo la alcaldesa, Gema Igual, en una Comisión de Cultura que se prevé convocar este mes.

Lo ha indicado así la concejala del ramo, Noemí Méndez, este miércoles a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que ha presentado las actividades dinamizadoras del MAS para este año.

Según ha señalado, está "todo organizado" pero "por respeto" a la Corporación municipal se dará cuenta en la comisión del área, en la que la regidora del PP trasladará al resto de grupos políticos los pasos dados y el organigrama diseñado.

Méndez ha aprovechado para agradecer el "esfuerzo" realizado por la Dirección General de Cultura: "El ciudadano a pie no se imagina muchas veces lo costoso que es mover cada papel dentro de la Administración y los plazos legales que se tienen que esperar en muchas ocasiones para que todos tengamos los servicios en las condiciones óptimas".

Así, ha rechazado que haya habido "falta de voluntad política" en el nuevo modelo del MAS, sino que era algo que "se llevaba barajando mucho tiempo, pero no era posible" ponerlo en marcha hasta que se ha jubilado el que fuera su director durante más de tres décadas, Salvador Carretero, pues era un funcionario de carrera.

"No es que no se prevea cubrir una plaza; no es que no se prevea que se va a jubilar una persona, sino que una persona es dueña de su plaza hasta el día que se jubila y no es hasta ese preciso instante que se puede poner en marcha un mecanismo administrativo, por mucho que se tenga por detrás ya una idea, un bagaje o un camino andado".