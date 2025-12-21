Santander inicia esta semana las actividades de conciliación para las vacaciones de Navidad

Taller del 'Inviernuco' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha esta semana las actividades de conciliación para las vacaciones de Navidad, en concreto, el programa 'Inviernuco', las ludotecas y los campus de los centros cívicos.

Así, los niños podrán acudir a las ludotecas Callealtera, Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera, Numancia y Cueto; mientras el 'Inviernuco' tendrá lugar en los colegios Cisneros, María Blanchard, Marqués de Estella y Arce Bodega, y los campus serán en los centros de San Román, María Cristina, Cazoña, Tabacalera y Camarreal.

Las ludotecas están dirigidas a niños con edades entre los 3 y 12 años cumplidos en el momento de realizar la solicitud y tienen el objetivo de favorecer su desarrollo integral y su convivencia con otros menores, facilitando además la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias del municipio.

Los horarios de apertura de las ludotecas serán de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y la red cuenta con seis centros ubicados a lo largo de todo Santander.

Por su parte, el 'Inviernuco' es un recurso diseñado para dar respuesta a las necesidades de conciliación de los padres que trabajan de cara al periodo no lectivo de Navidad y al tiempo, busca favorecer el ocio y el bienestar de los pequeños, así como fomentar la educación en valores.

Dirigido a menores santanderinos de entre 3 y 12 años, se celebrará en los colegios Cisneros, María Blanchard, Marqués de Estella y Arce Bodega, --cubriendo así distintas zonas de la ciudad--, y como en cada edición, habrá monitores especializados en la atención a niños con necesidades especiales.

El 'Inviernuco' tendrá una duración total de 8 días (24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero) y se desarrollará entre las 8.00 y 15.30 horas, ofreciendo además un horario flexible de entrada a las ocho, nueve o diez de la mañana.

El grueso de las actividades se desarrollará entre las 10.10 y 13.20 horas y también habrá salida flexible, a las 13.30, 14.30 o 15.30 horas de forma que las familias que quieran que sus hijos coman tendrán que llevar la comida.

Este año el lema es 'Jugando en Igualdad' y los participantes harán juegos, actividades deportivas y talleres.

Finalmente, los centros cívicos que celebrarán campus son: San Román, María Cristina, Cazoña, Tabacalera y Camarreal. Lo harán del 26 de diciembre al 7 de enero a partir de las 8.00 horas en todos ellos salvo en San Román que será a partir de las 8.30 horas, ha informado el Ayuntamiento.