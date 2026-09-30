Santander lanza una campaña de concienciación sobre la recogida de heces y orines de las mascotas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana para la recogida de heces y para la disolución con agua y vinagre de orines de los perros.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Salud, Zulema Gancedo, quien ha explicado que el objetivo de la campaña es poner el foco "en los perjuicios que ocasiona la conducta incívica de unas pocas personas" que no llevan a cabo la recogida de excrementos caninos o no mitigan los efectos de los orines de los perros.

La edil ha subrayado que las defecaciones de los perros depositadas en espacios públicos, calles y parques, constituyen un problema, no solo de salubridad por la posible transmisión de enfermedades a los humanos, sino también el riesgo de caídas en personas mayores y por el contacto de los más pequeños en las zonas de juego y esparcimiento.

Todo ello afecta además al mantenimiento de las condiciones de higiene y estética de vías, parques y edificios.

Asimismo, ha indicado que los orines degradan el mobiliario urbano, las fachadas, las farolas y estropean el césped y las plantas.

En este sentido, ha explicado que la normativa en vigor prohíbe estas conductas incívicas y prevé sanciones para los infractores ya que se considera falta grave sancionada con multa de hasta 200 euros.

La campaña de concienciación incluye la instalación de carteles en las marquesinas de los autobuses, hasta el lunes 5 de octubre y del lunes 12 de octubre al 31 de diciembre, la instalación de vinilos en algunos autobuses o la emisión de videos en los autobuses urbanos en los que se recuerda la obligación que tienen los propietarios de las mascotas de recoger los excrementos y se aconseja utilizar agua con unas gotas de vinagre para diluir los efectos de los orines en línea con las recomendaciones que efectúan otros Ayuntamientos del país.

También tendrá presencia digital a través de un banner dinámico en la web municipal de la Concejalía de Salud y en las redes sociales (Facebook, X e Instagram).

Además, se distribuirán entre los propietarios de perros del municipio 500 dispensadores de bolsas con mosquetón y 300 botellas plegables como ejemplo del complemento que deben portar los responsables de los animales cuando los saquen de paseo y contribuir a la limpieza de las vías públicas.

OTRAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE PERROS

Al margen de la recogida de los excrementos, la tenencia de cualquier mascota y, en particular, de los perros conlleva una serie de obligaciones para los propietarios o incluso las personas que los conduzcan. Una de las infracciones más denunciadas por la Policía Local es la conducción de perros sin cadena.

El artículo 15 de la Ordenanza sobre tenencia de perros establece la obligatoriedad de que los perros vayan sujetos por una correa o cadena, también puede ser un arnés, siempre que circulen o permanezcan en vías o espacios públicos.

Únicamente podrán circular sin correa en los espacios habilitados como área de esparcimiento canino ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. En las playas, se fija por medio de bando las fechas en que se permite la estancia fuera del período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, sin que se autorice la presencia de perros sueltos.

En los autobuses urbanos podrán viajar debidamente controlados en receptáculo cerrado y debidamente homologado (trasportín), según reciente modificación de la Ordenanza del servicio de transporte urbano.

En establecimientos públicos o privados (bares, restaurantes), según la Ley7/2023, de protección de los derechos y del bienestar de los animales, se podrá facilitar la entrada de perros u otros animales de compañía a zonas no destinadas a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos. En caso de no admitirse la entrada, se deberá mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento.

Además, los perros deberán ir provistos de bozal si se encuentran entre las razas potencialmente peligrosas, lo cuales deberán figurar inscritos en el Registro municipal correspondiente, para lo que deben proveerse de la documentación exigida en la normativa reguladora de estas razas de perro.