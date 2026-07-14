Santander mejorará la red de alcantarillado de la Plaza de Italia, Numancia, Sainz de la Maza y Santiago el Mayor

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SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado técnicamente el proyecto de mejoras en la red de alcantarillado en el entorno de la Plaza de Italia, Numancia, Jerónimo Sainz de la Maza y Santiago el Mayor.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha explicado este martes en un comunicado que el objeto del proyecto es definir y valorar las obras necesarias de ampliación, renovación y mejora de las redes de alcantarillado y drenaje superficial en puntos donde se ha constatado la necesidad de optimizar el funcionamiento hidráulico, principalmente en momentos de intensas lluvias.

La actuación será ejecutada por la empresa concesionaria del servicio de aguas, Aqualia, con un presupuesto de 459.398 euros.

En el caso de Numancia, está prevista la ejecución de un nuevo arquetón de hormigón para que las conducciones lleguen a él en condiciones óptimas, la mejora del drenaje superficial en la calle Vargas mediante la ejecución de varias rejillas y sumideros y aumentar la capacidad hidráulica de la red en la zona colindante a la plaza de Juan Carlos con la ejecución de un nuevo colector.

Por su parte, para mejorar el drenaje superficial en el entorno de la Plaza de Italia, se proyecta la ejecución de nuevos imbornales, que ampliarán la capacidad de captación de las aguas superficiales.

De este modo, se incorporarán imbornales de tipo buzón, que pueden captar mayor caudal que los de rejilla.

También se mejorará la red de drenaje en la avenida Antonio Maura con una nueva rejilla, mientras que en Jerónimo Sainz se prevé la instalación de sumideros tipo buzón en distintos puntos y su conexión con la red de alcantarillado municipal.

Finalmente, se incluye la propuesta para instalar nuevos sumideros en la calle Santiago el Mayor, de forma que, a pesar de la poca pendiente del vial, se produzca una correcta evacuación de las aguas fluviales.

La concejala ha indicado que este proyecto forma parte de un plan de acción más amplio que el Ayuntamiento viene programando desde hace meses, con una planificación basada en el análisis técnico de los puntos de la ciudad que presentan mayores riesgos ante lluvias intensas.

En este sentido, ha apuntado las que se están culminando ya en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento.