Santander muestra su apoyo a la celebración de los 140 años de la Cámara de Comercio

El Ayuntamiento muestra su apoyo a la celebración del 140 aniversario de la Cámara de Comercio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha brindado el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento a la Cámara de Comercio de Cantabria con motivo de la celebración de su 140 aniversario y ha destacado "la importante contribución" que la institución cameral ha realizado durante todo este tiempo al desarrollo económico y empresarial de la ciudad y del conjunto de Cantabria.

Así se lo ha trasladado al presidente de la Cámara, Tomás Dasgoas, durante el encuentro que ambos han mantenido en el Consistorio, en el que han tomado parte también la directora general de la Cámara, Rosa Vega; y la concejala de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial Chabela Gómez-Barreda, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El responsable de la institución ha presentado a la alcaldesa las principales líneas del programa conmemorativo, que arrancará el próximo 23 de septiembre, coincidiendo con los 140 años de la constitución de la Cámara de Comercio de Cantabria.

Igual ha valorado el carácter "amplio y diverso" de un programa que incluirá actividades relacionadas, entre otros ámbitos, con la educación, la cultura, el legado y la innovación.

"La Cámara de Comercio forma parte de la historia económica de Santander y de Cantabria, y alcanzar 140 años es una efeméride que merece ser celebrada. Han preparado un programa muy completo y desde el Ayuntamiento estaremos encantados de colaborar y acompañar en esta celebración", ha señalado la regidora.

También ha puesto en valor el papel que la Cámara desempeña como aliada del tejido empresarial santanderino, así como su capacidad para favorecer la colaboración entre empresas, emprendedores, instituciones y sociedad.

"Hablar de los 140 años de la Cámara es hablar también de la evolución y la transformación de Santander, de generaciones de empresarios y comerciantes que han contribuido a crear empleo, actividad y oportunidades", ha afirmado Igual.

En este sentido, ha considerado que esta conmemoración supone "una magnífica ocasión no solo para reconocer todo ese legado, sino también para seguir construyendo juntos el Santander dinámico, innovador y abierto a nuevas oportunidades que queremos para el futuro".

Por su parte, Dasgoas ha explicado que la celebración pretende mirar a los 140 años de historia de la Cámara, pero, sobre todo, aprovechar esta efeméride para reforzar su contribución presente y futura al tejido económico de Cantabria.

"Queremos reconocer nuestra historia, pero este aniversario no puede quedarse únicamente en mirar al pasado. Queremos aprovecharlo para poner en valor a las empresas, organizaciones y personas que han contribuido al desarrollo económico de Cantabria, generar nuevos espacios de encuentro e impulsar proyectos que permanezcan y sigan aportando valor más allá de esta celebración", ha señalado.

El presidente de la Cámara ha incidido además que la trayectoria de la institución está "estrechamente" ligada a la evolución económica y empresarial de la comunidad.

"La historia de la Cámara se ha construido acompañando a generaciones de empresarios, comerciantes y emprendedores de Cantabria. Son ellos quienes han dado sentido a estos 140 años y quienes deben ser también protagonistas de esta conmemoración", ha añadido.

El programa del 140 aniversario se articulará en torno a tres grandes objetivos: reconocer, poniendo en valor a las organizaciones y personas que han contribuido al progreso económico de Cantabria; conectar, creando espacios de encuentro entre empresas, instituciones y sociedad; e impulsar, promoviendo iniciativas con capacidad para mantenerse y generar valor una vez finalizado el aniversario.