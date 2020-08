Santander "no cree" que los locales de ocio nocturno puedan abrir como bares sin tramitar nueva licencia

Igual asegura que con la resolución publicada por el Gobierno de Cantabria los ayuntamientos tienen "las manos atadas"

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander "no cree" que los locales de ocio nocturno de Cantabria puedan reabrir para operar como bar o cafetería con la misma licencia que ahora tienen y ha advertido que ello requeriría solicitar otra nueva que podría tardar "meses".

Así se ha pronunciado la regidora de Santander, Gema Igual, y el primer teniente de alcalde, César Díaz, después de que en la reunión que ayer, jueves, se celebró en la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) con representantes del Gobierno regional se abordara la posibilidad planteada por los hosteleros de que se les permita operar de forma temporal como otro tipo de negocios de hostelería y abrir en el mismo horario que tienen éstos (hasta la 1.00 horas).

La alcaldesa de Santander ha señalado que, en la resolución publicada hace unos días por el Gobierno de Cantabria tras el acuerdo adoptado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial no se regula el horario del ocio nocturno sino que se cancela esta actividad.

"El Gobierno de Cantabria es quien no lo ha vinculado al horario sino a la licencia", ha dicho la alcaldesa que ha señalado que, con ello, los ayuntamientos "tienen las manos atadas" ante otra posibilidad. "Con eso la puerta esta cerrada", ha añadido.

Por ello, considera que si estos negocios de ocio nocturno ahora cerrado quieren operar tendrían que solicitar otra licencia, un proceso "reglado" que tarda "meses".

Por su parte, Díaz se ha mostrado contrario a los argumentos que defiende la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria (AEHC) para sostener que los locales de ocio nocturno podrían operar como bares puesto que cumplen todos los requisitos, y más, que se exige a estos.

Díaz ha mantenido que, aunque tener la licencia de bar especial o local de ocio nocturno suponga cumplir "requisitos importantes", ello no supone que, si se cancela esa actividad, ese negocio pueda operar como cafetería o bar normal porque se supone que ya cumple con los requisitos que se exigen a esos locales.

"No, si no tienes la licencia para cafetería no puedes operar como cafetería. Y el hecho de que tengas la licencia de bar especial no quiere decir que también tengas la de cafetería, tendrías que tramitar la licencia de cafetería", ha afirmado.

Tanto Igual como Díaz han explicado, a la luz de lo que se abordó ayer en la reunión, que hay una "vía" que se está estudiando, que es la posibilidad que podrían tener locales de ocio nocturno que tengan autorizada cocina de "reconducir" su actividad.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Santander se avisa que ello, seguramente, no sería automático sino que requeriría realizar también tramitar una nueva licencia, aunque el proceso podría sería más corto que para aquellos que no disponen de actividad de cocina puesto que no tendrían que pasar por la comisión regional de actividades molestas.

"El problema es que quien tiene las competencias para regular esto es el Gobierno de Cantabria. Nosotros lo que hacemos es tramitar la licencia de acuerdo al trámite reglado que establece el Gobierno de Cantabria en sus competencias", ha indicado Díaz.

Ambos han hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación del ocio nocturno, durante su visita a la sede de los autobuses del TUS (Transporte Urbano de Santander).