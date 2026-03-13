Santander oferta 650 plazas en campus deportivos, cursos y un albergue de fin de semana esta primavera

La concejala de Deportes de Santander presenta Primavera Activa - AYUNAMIENTO

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ofertará este año más de 650 plazas en actividades del programa 'Primavera Activa', que incluye campus y cursos semanales para las vacaciones escolares de Semana Santa -del 30 de marzo al 3 abril-, un albergue de fin de semana, cursos de escalada en mayo y junio y cursos trimestrales de marcha nórdica.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha informado este viernes en rueda de prensa de la programación, que está dirigida a niños y jóvenes de entre 3 y 16 años y que busca facilitar la conciliación personal y laboral durante las vacaciones escolares, además de ofrecer a los menores la oportunidad de aprovechar los periodos no lectivos para tomar contacto con diferentes deportes y actividades lúdicas y convivir con otros niños.

Los campus ofrecen un servicio gratuito de ludoteca, que funcionará de ocho a diez de la mañana, para los horarios laborales de las familias durante las vacaciones escolares.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del lunes 16 y hasta el lunes 23 a través de la web www.santanderdeportes.com o de forma presencial en las oficinas de las escuelas deportivas, de lunes a viernes, en horario de 08.30 a 14.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas. La inscripción será directa hasta agotar las plazas.

Además, las familias que deseen ampliar información sobre el programa, pueden hacerlo en los teléfonos 942 203 176 o 942 200 800 y en el portal web del Instituto Municipal de Deportes.

CURSOS Y CAMPUS PARA LA SEMANA DE VACACIONES DE ABRIL

Parte de las actividades incluidas en la programación de Primavera Activa, se desarrollarán en la semana de vacaciones de Semana Santa. El Campus Multideporte, dirigido a niños de 6 a 16 años, abarcará diversas disciplinas, como fútbol, baloncesto, hockey, atletismo, balonmano o tenis. Se desarrollará en el Complejo Municipal Ruth Beitia de 10.00 a 14.00 horas.

También en estas instalaciones, de 10.00 a 14.00 horas, se celebrará el Campus Minimultideporte para niños de 3 a 5 años, con diferentes deportes y juegos.

Además, tendrá lugar el campus Multiaventura, en el que los chicos harán fútbol-playa, palas de playa, ultimate, longboard, voley-playa, orientación, patinaje en línea, juegos y gymkana.

Por otro lado, durante las vacaciones se han programado cursos semanales de escalada, baile moderno, pickleball, ultimate, flag football, pádel, tenis, natación -pequeños e infantil- y piragüismo, así como un albergue de fin de semana en la Finca El Mazo -del viernes 27 al domingo 29-, cursos de escalada en mayo y junio y trimestrales de marcha nórdica.

En todos los casos se proporcionará a los participantes el material necesario para el desarrollo de las actividades.