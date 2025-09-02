La alcaldesa de Santander, Gema Igual ,destaca el papel de los consulados para crear líneas de colaboración y prestar asistencia ciudadana - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha dos nuevos cursos gratuitos dirigidos a extranjeros residentes en la ciudad con el objetivo de favorecer su integración social, cultural y lingüística.

En concreto, se trata del Curso Preparatorio para la Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) y del Curso básico de español como Lengua Extranjera, ambos de carácter gratuito, con inicio en septiembre y plazas limitadas.

Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha destacado el papel que desarrollan los consulados para crear líneas de colaboración y prestar asistencia a los ciudadanos nacionales de sus respectivos países con residencia en Santander.

Lo ha trasladado durante una reunión celebrada en el Palacio de Exposiciones en la que, acompañada por el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha compartido un rato con responsables del Cuerpo Consular con jurisdicción en Cantabria con motivo de su 165 aniversario en Santander, cuyos actos de celebración siguen durante este año.

Durante la reunión, la regidora ha repasado las actividades y propuestas llevadas a cabo durante este 2025 entre las que ha destacado la guía de extranjería, los cursos de español para extranjeros, el programa 'Tía Meli' que se desarrolla en los centros educativos, diferentes proyectos de cooperación y colaboración con embajadas y consulados.

Igual ha agradecido al Cuerpo Consular su larga labor para la integración en Santander y ha avanzado que esta efeméride pondrá en valor su contribución a la consecución de un tejido social multicultural en la ciudad.

DOS NUEVOS CURSOS

"Desde el Ayuntamiento de Santander queremos ofrecer a las personas que llegan a nuestra ciudad las herramientas necesarias para que se sientan parte de ella, para que conozcan sus recursos, su cultura y su idioma, y puedan desarrollarse con plenitud en su nuevo entorno. Estos cursos de OICOS son un ejemplo del compromiso del Consistorio con la igualdad de oportunidades y con una convivencia enriquecida por la diversidad", ha añadido.

El Curso Preparatorio para la Prueba CCSE, diseñado en base a los contenidos propuestos por el Instituto Cervantes, está orientado a quienes deseen obtener la nacionalidad española, así como a residentes en Cantabria interesados en conocer en profundidad aspectos relacionados con el gobierno, la legislación, la cultura y la sociedad española.

Se desarrollará del 24 de septiembre al 23 de enero, los miércoles en horario de 10.00 a 12.00 horas, en las instalaciones del Centro de Formación y Empleo (CEFEM), ubicado en la calle Marqués de la Ensenada s/n. Las inscripciones se podrán formalizar del 3 al 12 de septiembre, a través del teléfono 942 203 173.

Por su parte, el Curso Básico de español está dirigido a personas extranjeras que aprenden el idioma por primera vez o que cuentan con conocimientos iniciales. Además de la enseñanza de la lengua, el programa contempla salidas y visitas que contribuyen a conocer mejor la ciudad y la cultura local.

Este curso se celebrará igualmente en el CEFEM, del 23 de septiembre al 23 de enero, los martes y jueves en horario de 10.00 a 12.00 horas. En este caso, las inscripciones se realizarán del 3 al 18 de septiembre, en el teléfono 942 203 173.

Ambos programas incluirán actividades complementarias para fomentar el encuentro entre personas de diferentes nacionalidades y la creación de vínculos, además de facilitar el acceso a recursos municipales, sociales y culturales.