Santander pone en marcha una campaña sobre el amor y las relaciones de pareja con motivo de San Valentín

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Igualdad ha lanzado la campaña 'Día de las Personas Enamoradas: El amor empieza contigo' con motivo de la celebración del 14 de febrero, día de San Valentín, que tiene por objetivo romper mitos y redirigir la atención hacia el amor propio.

La campaña, que se desarrollará hasta el 10 de marzo, consiste en material gráfico diseñado con fondo blanco y una figura de corazón rosa con diferentes frases en tono positivo que reflexionan sobre el amor y las relaciones de pareja. Entre ellas, figuran frases como 'Amar es libertad, no dependencia', 'El amor no exige cambiar, respeta lo que somos', 'El amor real no encadena, me impulsa a ser mejor' o 'Elige construir relaciones desde la igualdad y el respeto'.

Las imágenes se exponen ya en seis tótems colocados en la calle Juan de Herrera y distribuirá también cartelería de la campaña a centros educativos, municipales, de salud y otras localizaciones de relevancia. Además, el vídeo de la campaña se proyectará en las pantallas de TUS y se promocionará en redes sociales.

Así lo ha anunciado la concejala del área, Zulema Gancedo, que ha explicado que este 14 de febrero el Ayuntamiento quiere poner el punto de mira en el amor propio como base "para establecer relaciones con otras personas y que éstas estén basadas en el respeto, la igualdad y la libertad".

Esta campaña de sensibilización se enmarca dentro del IV Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Santander, el cual se marca como objetivo específico, dentro de su línea estratégica 3, Educación para la Igualdad.

Esta línea estratégica establece que es fundamental superar los roles tradicionales de género y evitar actitudes y comportamientos sexistas entre la población general, a través de su acción, así como poner en marcha campañas de sensibilización en pro de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres a través de redes sociales y soportes convencionales dirigidas al conjunto de la población.

La edil ha recordado que el Día de San Valentín ha sido históricamente una celebración del amor romántico, donde especialmente la mujer, se ve muchas veces asociada a estereotipos de dependencia emocional, sacrificio o necesidad de ser completada por otra persona.

"El Día de las Personas Enamoradas celebra el amor auténtico, libre e igualitario. Un amor sin mitos ni cadenas, donde el respeto y la libertad son la base. Hoy, amamos desde la verdad y nos elegimos siendo quienes realmente somos", ha subrayado.