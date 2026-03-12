Santander pone en marcha una campaña informativa de consumo que recorrerá todos los barrios

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha en abril y hasta finales de año la campaña informativa de consumo 'Juega tus cartas' que llegará a todos los barrios de la ciudad a través de 13 charlas en los centros cívicos.

Con motivo del Día del Consumidor que se celebra este domingo 15, el concejal del área, Álvaro Lavín, ha detallado que la campaña tiene por objeto "salir" de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y dar a conocer tanto los derechos de los consumidores como el trabajo que se hace desde la Oficina. Posteriormente, se ofrecerá a los asistentes un desayuno con café y dulces para poder atender a sus dudas y preguntas.

El año pasado la Oficina atendió un total de 3.079 consultas, un 5% más que el anterior. El 25,8% fue sobre servicios, seguidos por las consultas sobre bienes (15%) y sobre suministros (6,7%).

Para apuntarse a estas charlas los vecinos solo tienen que informarse en su centro cívico. En concreto, se impartirán, a las 11 u 11.30 en los centros Callealtero (28 abril), Juan de Santander (30 abril), Maria Cristina (8 mayo), Nueva Montaña (13 mayo), Numancia (20 mayo), Río de la Pila (26 mayo), San Román (2 junio), Tabacalera (14 octubre), Miranda (20 octubre), Meteorológico (27 de octubre), Camarreal (10 noviembre), Cazoña (20 noviembre) y La Marga (25 noviembre).