Santander pone en marcha el lunes las actividades de conciliación para las vacaciones escolares

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SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha este lunes, 2 de noviembre, las actividades de conciliación para las vacaciones escolares, en concreto, las ludotecas y los campus del IMD.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que los niños santanderinos podrán acudir a las ludotecas de Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera, Numancia y Cueto; mientras que los campus serán en el Complejo Ruth Beitia.

Las ludotecas están dirigidas a niños con edades entre los 3 y 12 años, cumplidos en el momento de realizar la solicitud, y tienen el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los más pequeños y su convivencia con otros menores, facilitando además la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias del municipio.

Los horarios de apertura de las ludotecas serán de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y la red cuenta con cinco centros ubicados a lo largo de todo Santander.

Por su parte, el IMD ofrece para esta semana de vacaciones dos campus para niños de 3 a 16 años, el minimultideporte de 3 a 5 años y el multideporte de 6 a 16 años, y se celebrarán en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.

En ambas actividades se incluye la opción de ludoteca gratuita en el Pabellón de Patinaje, con dos turnos de entrada, a las 08.00 horas y a las 09.00 horas.

Este programa deportivo pretende aglutinar una oferta que cubra al máximo la demanda de actividad física y deportiva y, además, facilitar la conciliación familiar-laboral con motivo de las vacaciones escolares.