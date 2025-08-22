Santander programa casi una semana de actividades para celebrar los Santos Mártires

Presentación de la programación de los Santos Mártires - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Los fuegos artificiales serán el viernes 29 y desde ese día hasta el domingo se instalará el mercado romano en la Alameda y la calle Burgos

SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará desde el martes 26, de agosto, al domingo, día 31, la festividad de los Santos Mártires con casi una semana de actividades que incluirán tradición, folclore, ocio infantil, música y fuegos artificiales.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dado a conocer este viernes la programación por esta festividad local acompañada del concejal de Dinamización Social, Fran Arias.

Igual ha destacado que habrá dos actuaciones musicales diarias en la Plaza Porticada, en 'Escenario Semanuca', con artistas y bandas de diferentes géneros como folclore, boleros, pop, rock o indie.

También ha ensalzado que se han programado muchas actividades para los más pequeños, con fiestas, juegos y diversos talleres en la Plaza del Atarazanas y la calle Juan de Herrera.

Además, la Plaza de Pombo volverá a acoger el Callejeando Food Fest, un evento, con entrada gratuita, que cuenta con diferentes expositores gastronómicos procedentes de varios puntos geográficos.

Además de gastronomía internacional, habrá actuaciones musicales en directo, exhibiciones de swing, danza, sesiones Dj, zona infantil y un market de artesanos de la zona.

Los fuegos artificiales por los Santos Mártires serán el viernes 29 de agosto, a las 23.00 horas, en la Segunda Playa del Sardinero. Con motivo de esta cita, habrá hinchables gratuitos en el Parque de Mesones y el doblete de la macrodiscoteca 'Onda Futura' antes y después del espectáculo pirotécnico.

Además, desde ese viernes hasta el domingo, día 31, se instalará el mercado romano en la calle Burgos, Plaza Juan Carlos I y Alameda de Oviedo, que abrirá los tres días de 12.00 a 23.00 horas.

El sábado 30, día de la festividad de los Santos Mártires, a las 12.00 horas, se oficiará la misa en honor de los santos patronos y, a continuación, actuará en la plaza de la Catedral el grupo de Coros y Danzas de Santander.

Durante el fin de semana también se celebrará el Negrita Music Festival en la Virgen del Mar con artistas de repercusión nacional e internacional como Kidd Keo, Villano Antillano, Hard GZ, Denna, Israel B, Walls, Cyril Kamer o Pepe y Vizio.

Igual ha incidido en que la programación para conmemorar la festividad de San Emeterio y San Celedonio permitirá a santanderinos y turistas "disfrutar de seis días de fiesta y actividades para seguir dinamizando la ciudad aún más en verano".

Esta Fiesta de Interés Turístico Regional cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria, Repsol y Unicaja.