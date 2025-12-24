Santander propone adjudicar a Senor el carril bici de la S-20 por 1,7 millones y un año

SANTANDER, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Santander ha propuesto adjudicar a la empresa Senor las obras del nuevo carril bici de la S-20, por un presupuesto de más de 1,7 millones (1.718.470) y un plazo de ejecución de un año.

La longitud total del nuevo carril bici será de aproximadamente 3,8 kilómetros y la anchura del carril unidireccional será de 1,20 metros. Se prevé la supresión de 40 plazas de aparcamiento en cada sentido, de las más de 1.120 que hay a lo largo del trazado.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha destacado la apuesta de la capital cántabra por la movilidad sostenible con "cada vez más infraestructuras y servicios que incentivan el uso de la bicicleta como alternativa saludable al transporte privado".

TRAZADO El itinerario partirá del carril bici existente en la avenida de Los Castros 112 y se extenderá paralelo a la calle Torremar, por el margen este, hasta conectar con la avenida de la Constitución (S-20).

A lo largo de esta última, será unidireccional (un carril por cada sentido de circulación), hasta enlazar con el existente en la calle Alcalde Vega Lamera.

Discurrirá entre la acera y el aparcamiento, con un espacio de protección para los usuarios. El proyecto incluirá la plantación de nuevo arbolado junto al carril.

NO HABRÁ REDUCCIÓN "SIGNIFICATIVA" DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

Para posibilitar el trazado, se estrechará el ancho de los dos carriles de la S-20, que pasarán de 3,60 a 3,20 metros, fomentando, de esta forma, el calmado de tráfico en esta vía.

La calle mantendrá la capacidad de aparcamiento, dado que el proyecto no prevé una supresión "significativa" de plazas (40 en cada sentido de las más de 1.120 que existen a lo largo de estos 3,8 kilómetros, que además cuentan con una "baja ocupación", según apunta el Ayuntamiento).

El edil ha destacado que esta calle es uno de los principales ejes de movilidad del norte del municipio y la apuesta del Ayuntamiento por transformar este espacio, "equilibrando el peso entre ciclistas y vehículos".

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS CICLISTAS

El nuevo carril bici de la S20 dispondrá de las siguientes conexiones con los itinerarios ciclistas existentes: Avenida de Los Castros (La Albericia - Sardinero) incluido en el anillo ciclista que rodea toda la ciudad; Avenida Justo Colongues (conecta con Los Castros); Puente de Arenas (conecta con Los Castros, Las Llamas y el Campus Universitario); Carril bici Sardinero (playas y conexión con el anillo ciclista que rodea la ciudad); y Alcalde Vega Lamera (Los Castros, Puertochico, Universidad).