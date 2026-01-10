Santander realizará un campaña contra el botellón con motivo del Carnaval - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander realizará en febrero, con motivo de las fiestas de Carnaval, una campaña de concienciación para poner freno al botellón en los espacios públicos, bajo el lema 'El botellón es mucho más de lo que ves. Elige bien'.

El objetivo de la Concejalía de Juventud es concienciar a los jóvenes de los problemas de salud y el impacto ambiental que provoca esta actividad ilícita. Su difusión tendrá presencia en mupis, vídeos y redes sociales, ha informado el Ayuntamiento.

Esta campaña ha contado con Mutta y da continuidad a una anterior, de 2020, que bajo el lema 'Tú decides' también pretendía concienciar de los efectos del botellón que, en ocasiones, pueden terminar con molestias a vecinos, toneladas de basura o, incluso, sanciones o incidentes, agresiones, accidentes de tráfico y otras problemáticas para la salud.

La campaña trabaja de una forma visual el concepto de que el botellón no es solo diversión, que detrás del momento de ocio y esparcimiento hay consecuencias para todos, tanto para el que realiza el botellón como para el resto: familiares, vecinos, amigos, etcétera.

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado que la campaña lo traslada "de una forma no paternalista, buscando poner en segundo plano las consecuencias sin mencionarlas de forma directa, pero a la vez dejando en la mano de los jóvenes la toma de una decisión correcta".

La regidora ha dicho que los datos sobre las consecuencias del botellón son "demasiado abstractos para que un adolescente pueda interpretarlos como amenaza". Por ello, "la idea es sugerirle las posibles consecuencias de forma visual y que él pueda llevárselas a su contexto, que pueda sentirse identificado con ellas y ver sus posibles repercusiones, sin que se le escapen de su radio de acción".

Por último, ha recordado que los jóvenes que necesiten asesoramiento o apoyo para hacer frente a los problemas o dificultades que tengan, el Espacio Joven de Santander cuenta con profesionales y expertos que resolverán sus dudas mediante asesorías.