Santander recibe en Fitur el distintivo de Destino Turístico Inteligente

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santander ha recibido en Fitur el distintivo de Destino Turístico Inteligente de la Secretaría de Estado de Turismo. Lo ha recogido el concejal de Turismo, Fran Arias, durante un acto celebrado en el marco de la feria en Madrid.

Arias ha recordado que el Ayuntamiento de Santander forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde febrero de 2019, lo que refleja una apuesta sostenida por la transformación del destino a través de la implantación de la metodología DTI.

Desde entonces, ha explicado que se han desarrollado actuaciones en los distintos ámbitos del modelo, con especial atención a la mejora de la gobernanza turística, a la incorporación de herramientas de gestión basadas en datos, al refuerzo de la accesibilidad universal, a la integración de criterios de sostenibilidad en proyectos e infraestructuras y a la modernización de los canales de información y atención al visitante.

El edil ha detallado que este reconocimiento tiene una validez de dos años, en el periodo 2025-2027, y está sujeto a un proceso de renovación que obliga al destino a someterse a una evaluación periódica y a mantener un compromiso real con la mejora continua. "No es, por tanto, un distintivo que se obtiene una vez y se conserva sin más, sino un proceso que exige revisar objetivos, actualizar estrategias y adaptarse a las necesidades del entorno, del sector y de la propia ciudad", ha precisado.

En ese sentido, el edil ha indicado que la renovación del distintivo es una oportunidad para seguir avanzando en una gestión turística que busca equilibrar la experiencia del visitante con la calidad de vida de quienes viven en Santander, y para reforzar un modelo de desarrollo que entiende el turismo como una actividad transversal, conectada con la movilidad, el espacio público, la digitalización, la accesibilidad, el medio ambiente y los servicios municipales.

Además, ha subrayado que este reconocimiento es, sobre todo, el resultado de un trabajo colectivo porque detrás de cada indicador evaluado hay procedimientos administrativos, servicios municipales, profesionales del sector, técnicos y personal que contribuyen a que el destino funcione de forma coordinada.

"La renovación del distintivo reconoce ese esfuerzo y refuerza la idea de que la mejora de la gestión turística es una tarea continua, que exige constancia, evaluación y capacidad de adaptación. También es un mensaje positivo para el sector, que encuentra en este modelo un marco estable para planificar inversiones, mejorar procesos y avanzar en calidad y sostenibilidad", ha concluido.