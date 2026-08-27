Santander recuerda a las cinco mujeres asesinadas por violencia de género en agosto

Minuto de silencio por víctimas de violencia de género en agosto. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento ha acogido este mediodía un minuto de silencio en recuerdo de las cinco mujeres asesinadas por violencia de género durante el mes de agosto.

El Consistorio santanderino ha convocado esta concentración para mostrar "su más firme condena a estos crímenes machistas, trasladar su apoyo y solidaridad a las familias, amistades y personas allegadas de las víctimas, y reiterar el compromiso de la ciudad en la lucha contra esta forma de violencia", ha asegurado en un comunicado.

Durante el acto, la alcaldesa ha lamentado las cifras de asesinatos y ha recordado especialmente el caso de la joven asesinada a primeros de mes en Santander con tan solo 27 años y un hijo menor a su cargo.

Con estas cinco muertes, el número de mujeres asesinadas en este 2026 asciende a 36 y desde 2003 son ya 1377.

El Ayuntamiento recuerda que las mujeres que sufran violencia de género disponen del teléfono 016, que ofrece atención gratuita y confidencial, así como de los servicios sociales municipales y del Punto de Atención Integral a las Víctimas del Centro de Igualdad del Ayuntamiento (General Dávila, 124, Centro Cívico María Cristina), donde pueden recibir información, asesoramiento y apoyo sobre los recursos y programas disponibles en la ciudad.