Santander recuerda a Miguel Ángel Blanco en el 29 aniversario de su asesinato: "Tu legado nos compromete"

Ofrenda floral en recuerdo de Miguel Ángel Blanco - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Santander ha recordado este sábado a Miguel Ángel Blanco en el 29 aniversario de su secuestro y asesinato a manos de la banda terrorista ETA, con un acto simbólico celebrado en la Plaza del Ayuntamiento que ha incluido la lectura de un manifiesto bajo el título 'Tu legado nos compromete'.

Presidido por la alcaldesa, Gema Igual, ha contado con la participación de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; de la presidenta de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), Silvia Gómez, y de otras autoridades civiles y militares, así como de miembros del Gobierno regional y de la Corporación municipal.

Igual ha sido la encargada de leer el manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, un documento que reivindica el denominado 'Espíritu de Ermua' y la necesidad de defender "la verdad" de lo que ocurrió en aquellos años.

Tras la lectura, la alcaldesa, la jefa del Ejecutivo cántabro y la presidenta de la asociación han depositado una corona de laurel junto a la imagen del concejal del Partido Popular que perdió la vida el 13 de julio de 1997.

Este momento ha continuado con la interpretación de 'Toque de oración' y un minuto de silencio.

Con su presencia, Buruaga se ha adherido a las reivindicaciones de la Fundación Miguel Ángel Blanco y ha reafirmado el compromiso del Gobierno cántabro con las víctimas del terrorismo en la región y en España.

MANIFIESTO

El manifiesto ha rememorado al joven edil del Partido Popular en Ermua y ha recordado que han pasado 29 años de su secuestro y asesinato, "la misma edad que tenía Miguel Ángel Blanco cuando ETA lo secuestró y asesinó", cuando iba a trabajar un 10 de julio.

Entonces, la organización terrorista "decidió darle un plazo de 48 horas a su vida, a su futuro". Pero --ha continuado el texto leído por la alcaldesa-- fue a raíz de ese suceso cuando la sociedad española "trazó la línea más importante de nuestra historia reciente: la que separa a los demócratas de los terroristas. Y la sostuvieron con dignidad y sin rendirse".

Y ha incidido en que "de esa resistencia cívica nació algo que ningún terrorista supo prever. Nacía el Espíritu de Ermua", un espíritu que es "el legado de Miguel Ángel Blanco", el cual "no pertenece al pasado y que nos interpela hoy, directamente, a cada uno de nosotros y nos compromete", ha subrayado.

En este sentido, el manifiesto ha afirmado que ese legado "nos compromete a defender la verdad de lo que ocurrió". "ETA fue una organización terrorista que durante más de cincuenta años asesinó, secuestró, extorsionó y persiguió a quienes pensaban diferente", ha recalcado.

A través del escrito, la regidora ha puesto en valor que ETA fue derrotada "gracias al sacrificio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la independencia de la Justicia y a la resistencia cívica de la sociedad española".

"Pero también fue derrotada por miles de personas anónimas que jamás ocuparán titulares ni aparecerán en libros de historia. Personas que siguieron adelante pese al miedo. Concejales amenazados. Periodistas señalados. Profesores, jueces, empresarios, policías, vecinos y ciudadanos corrientes que defendieron la libertad desde la normalidad de sus vidas", ha remarcado.

Según el manifiesto leído por Igual, "olvidar o manipular esa historia, relativizar o blanquear el terrorismo, es pervertir la democracia que nos ampara y humillar a las víctimas", porque "la verdad no es negociable". "No lo fue cuando más nos costaba defenderla, y no puede serlo ahora".

Por ello, ha reconocido que las víctimas del terrorismo no piden "venganza", sino que "se diga la verdad, que se haga justicia, que se respete la memoria de quienes lo perdieron todo".

Y en este punto, el texto "compromete" a la sociedad a "no apartar la mirada de lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque esa verdad que tanto nos costó defender sigue siendo atacada hoy, de otras formas y con otros instrumentos", ha incidido.

Por ello, ha insistido en que el legado de Miguel Ángel Blanco compromete "a exigir justicia". "Los asesinos deben cumplir sus condenas, sin atajos, sin alegalidades. La justicia no puede negociarse ni puede ser moneda de cambio en ningún pacto de gobierno. Nos compromete a combatir la desmemoria".

Al respecto, ha aseverado que la sociedad española "tiene la obligación moral de transmitir a las nuevas generaciones lo que ocurrió. No para alimentar el enfrentamiento, sino para que el olvido no abra la puerta a la manipulación".

Por último, el manifiesto al que ha dado voz Gema Igual, ha señalado que este sábado, como cada año, "miles de ciudadanos y decenas de municipios de toda España" recuerdan al concejal asesinado y que "somos una sociedad que no olvida, que no se rinde, que sabe que la libertad tiene un precio que otros pagaron".

"Su legado no es una página del pasado. Es la página que cada generación tiene la obligación de leer, entender y defender. Y por ello, su legado nos compromete un año más", ha concluido.