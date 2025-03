Santander recuerda a las víctimas del terrorismo y apela a la "unidad" como "mejor escudo"

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santander ha recordado este martes a las víctimas del terrorismo con un acto en el monumento de Agustín Ibarrola en la Península de la Magdalena y ha apelado a la "unidad" como el "mejor escudo" frente a quienes, por "fanatismo" o "intolerancia", pretenden "destruir la convivencia, sembrar el miedo y quebrantar la libertad".

Así lo ha señalado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en el homenaje a las víctimas y sus familiares con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y la conmemoración del 21 aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Junto a la presidenta de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (Ascanvite), Silvia Gómez, Igual ha presidido el acto al que han asistido representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército, así como ciudadanos.

Igual ha destacado que "hoy es un día de recuerdo, reflexión y homenaje" pero también de "compromiso permanente" con las víctimas del terrorismo para que su "sufrimiento no quede en el olvido".

"Desde las instituciones tenemos la responsabilidad de mantener viva la memoria y de garantizar que se haga justicia, no sólo con la persecución de los responsables y la aplicación de las leyes sino también con apoyo, reparación y reconocimiento a quienes han sufrido el terrorismo", ha señalado la regidora santanderina.

Y ha puesto en valor el papel de las asociaciones de víctimas y su "esfuerzo en la concienciación y la divulgación", que "es clave para que las nuevas generaciones entiendan la gravedad de lo que sucedió y para que, desde la educación y el conocimiento, evitemos que la historia se repita".

Una historia que, ha remarcado Igual, "nos ha enseñado que la única forma de derrotar al terrorismo es con la unidad", y ha recordado que España logró vencer a ETA "gracias a la firmeza del Estado de Derecho, gracias a la colaboración entre instituciones y gracias al trabajo incansable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

También ha recordado que España no sólo ha sufrido el terrorismo de ETA sino también el islámico con los atentados del 11M o los ocurridos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 y, a su juicio, todo ello ha evidenciado que, "cuando nos mantenemos unidos y respondemos con la fortaleza de nuestros valores democráticos, el terrorismo pierde".

Pese a que el terrorismo "no ha golpeado recientemente a nuestro país", la alcaldesa de Santander ha asegurado que "no podemos bajar la guardia" porque "sigue siendo una amenaza global" y ha apelado a la unidad para "construir un futuro en el que el terrorismo no tenga cabida".

Y, para ello, ha señalado el "papel fundamental" de la educación, para que las nuevas generaciones conozcan "lo que sucedió, sepan qué fue ETA, sepan qué ocurrió el 11M y sepan qué significó el terrorismo en España". "No se trata de alimentar rencores ni de vivir anclados al pasado, sino de formar ciudadanos con conciencia cívica, con valores democráticos y firmes y con un compromiso real con la paz y con la convivencia", ha destacado.

"Santander, España y Europa han demostrado que la democracia es más fuerte, que la dignidad se impone al terror y que la unidad es nuestro mejor escudo" frente al terrorismo "venga de donde venga", ha ensalzado, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del Consistorio de la capital cántabra para trabajar en que "el odio nunca vuelva a imponerse".

"EL EPISODIO MÁS NEGRO"

Por su parte, la presidenta de Ascanvite ha agradecido el apoyo social, un año más, a este acto que pretende una "causa tan noble" como es "defender la justicia y la paz".

En su intervención, ha recordado a los cántabros que fueron víctimas del terrorismo de ETA, "actores involuntarios del episodio más negro de la historia reciente de España" y que "forman parte de un inventario de vidas rotas, cuyos números espantan: 857 muertos, un muerto cada 60 horas; 2.658 heridos con la fortaleza de seguir viviendo; más de 300 asesinatos impunes: más de 7.000 víctimas; 86 secuestros; 3.500 atentados; y miles de pesetas y euros en daños materiales e impuestos revolucionarios".

Gómez ha afirmado que las víctimas y sus familiares "hemos sufrido, llorado, vivido angustiados, nos hemos estremecido cuando hemos visto que los etarras van saliendo de las cárceles y son recibidos como héroes".

"Esto es ETA y nadie puede maquillarlo, negarlo ni ocultarlo. Esto es ETA pero también es nuestra historia. ¿Dejaremos que sean ellos los que finalmente la escriban o la construiremos sobre la memoria de las víctimas y la verdad de todo lo sucedido?", se ha preguntado al finalizar.

Para concluir el acto, el trompetista de la Banda Municipal de Santander Benjamín Blanes ha interpretado la pieza 'El silencio' y, posteriormente, Igual y Gómez han colocado una corona de laurel junto al monumento a las víctimas del terrorismo y se ha guardado un minuto de silencio.