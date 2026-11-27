Archivo - Fachada de las Caballerizas de la peníndula de la Magdalena en la ciudad de Santander (Cantabria). - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que declara el edificio de Caballerizas de La Magdalena como lugar de memoria democrática al considerar que es "un atropello" a la ciudad.

La alcaldesa, Gema Igual, ha informado este viernes en un comunicado de que los servicios jurídicos municipales han presentado un conjunto de alegaciones al considerar que la decisión "incurre en importantes defectos de procedimiento, carece de motivación suficiente y no tiene en cuenta la protección patrimonial de este inmueble", integrado en un conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La regidora ha asegurado que el Consistorio "peleará hasta la última instancia" contra esta decisión, que considera "un atropello contra Santander y sus vecinos, que solo sirve para generar división y enfrentamiento".

"Es una decisión ofensiva contra Santander y responde a la estrategia perversa de Pedro Sánchez para dividir a los españoles con medidas que provocan el enfrentamiento entre los ciudadanos", ha denunciado.

Igual ha apelado al deber de las administraciones públicas de centrarse en "resolver los problemas reales" de los ciudadanos, "en lugar de reabrir heridas del pasado con el único objetivo de obtener turbios réditos políticos".

ARGUMENTOS.

Entre los principales argumentos del recurso figura el cambio introducido por el Gobierno central en la delimitación del bien afectado por la declaración.

Así, después de que el Ayuntamiento presentara alegaciones al expediente inicial, que proponía declarar lugar de memoria democrática al Palacio de La Magdalena, la resolución definitiva, fechada el 21 de octubre de 2026, sitúa la declaración en otro inmueble distinto: el edificio de Caballerizas.

Para el Consistorio, esta modificación supone "un cambio sustancial" en el objeto del procedimiento que, añade, no ha ido acompañado de un nuevo trámite de audiencia a los interesados.

El recurso sostiene que esta alteración de la delimitación "genera indefensión" y exige "repetir o completar" los trámites de participación y audiencia, al entender que el Ayuntamiento "no ha tenido oportunidad de formular alegaciones sobre el nuevo inmueble en las condiciones legalmente exigibles".

El Consistorio también cuestiona que la resolución no contemple la condición de Bien de Interés Cultural del conjunto patrimonial del Palacio de La Magdalena y sus jardines, declarado monumento histórico-artístico y sometido a un régimen específico de protección.

En este sentido, el recurso advierte de que cualquier actuación sobre los inmuebles y su entorno debe respetar las condiciones de conservación y protección establecidas por la normativa patrimonial y urbanística.

"La resolución impugnada no menciona ni analiza la condición de BIC del conjunto patrimonial ni el régimen urbanístico y patrimonial aplicable", señala el escrito municipal, que considera que esta omisión impide conocer cómo se coordina la nueva declaración con las competencias de las administraciones municipal y autonómica en materia de patrimonio y planeamiento.

LA FALTA DE INFORMES DE LAS UNIVERSIDADES

Otro de los motivos de impugnación se refiere a los informes de la Universidad de Cantabria (UC) y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), cuya emisión estaba prevista en el acuerdo de incoación del expediente como elementos relevantes para la valoración histórica y memorial del inmueble.

Sin embargo, cuando se abrió el periodo de información pública, "ninguna" de las dos universidades había emitido los informes previstos. El Ayuntamiento desconoce si estos documentos se han elaborado posteriormente y si han sido incorporados al expediente.

En caso de que así haya sido, considera que debería haberse habilitado un nuevo trámite de audiencia para que los interesados pudieran conocer su contenido y formular las alegaciones oportunas.

Por este motivo, el recurso municipal entiende que la falta de traslado de estos informes "constituye un defecto procedimental que ha causado indefensión material" y que puede determinar la anulabilidad de la resolución.

En esta línea, los servicios jurídicos municipales consideran que el periodo de información pública se desarrolló sobre un expediente "incompleto", lo que "ha impedido al Ayuntamiento y al resto de interesados formular alegaciones con pleno conocimiento de los elementos de juicio".