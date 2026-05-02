Santander redujo las siegas de 150.000 metros cuadrados de praderas en 2025 para favorecer la floración

Santander reduce la frecuencia de siegas en algunas praderas para favorecer la floración - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santander, en colaboración con SEO/BirdLife, redujo la frecuencia de las siegas en 28 áreas verdes de la ciudad, y alcanzó una superficie de 150.000 metros cuadrados, en la primavera de 2025, dentro de su estrategia para favorecer la floración, que beneficia a las abejas, las mariposas y a aves como el autillo europeo o el jilguero europeo.

Parques y Jardines ha establecido desde hace más de una década un mapa de praderas de acuerdo con la periodicidad con la que se siegan durante la primavera, ha explicado en una nota de prensa la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, quien cree en la "importancia" de compartir los espacios verdes con la naturaleza en la ciudad.

"Con este pequeño gesto, que aplicamos en zonas verdes con poco uso, ayudamos a abejas, mariposas y otras especies silvestres", ha detallado.

"Cuando reducimos la frecuencia de siegas aumenta el número de flores silvestres que ofrecen néctar y polen a mariposas e insectos polinizadores, mientras que las semillas y las propias hojas aportan alimento básico para aves, como el autillo europeo; pequeños mamíferos y reptiles", han indicado desde SEO/BirdLife.

"El objetivo de esta medida es potenciar un ecosistema complejo en el que además se reduce la presencia de posibles plagas, gracias a que son controladas por los depredadores naturales", han añadido.

Para establecer los lugares idóneos para la reducción de las siegas no se piensa solo en los beneficios para la flora y la fauna, sino también en la ciudadanía, de modo que se seleccionan zonas que no se utilizan para pasear, descansar o hacer deporte, pero que pueden ser idóneas para mariposas y otros insectos.

"Esta medida no debe considerarse un abandono de la gestión sino una apuesta por el cuidado de la biodiversidad", ha defendido Rojo, ya que las zonas elegidas cuentan con cartelería informativa y, además, se siegan los bordes de estos parches de vegetación, con el fin de que la hierba no invada caminos o aceras, actuando como señales de cuidado y gestión.

AVES Y FLORES

Cada año SEO/BirdLife elige al ave del año y en 2026 es el jilguero europeo, un ave muy extendida en el territorio, presente tanto en el campo como en la ciudad, que se alimenta principalmente de semillas de cardo. Esta planta se beneficia especialmente de la reducción de la frecuencia de siegas.

Otra especie favorecida es el autillo europeo, un pequeño búho que cuenta con una población urbana muy relevante en Santander. Esta ave nocturna precisa de praderas asilvestradas en las que se cobijen las polillas y los saltamontes que forman parte de su dieta habitual.

Por otro lado, incrementa la diversidad de especies de flores en las praderas. Algunas de ellas tan singulares como las orquídeas silvestres, de las que hay 12 especies diferentes en el municipio.

Santander apuesta así por la convivencia con las especies silvestres, al implementar medidas dentro de Santander Capital Natural que favorecen la biodiversidad, como la instalación de más de 500 refugios y cajas nido para aves y otra fauna, la creación de 10 charcas o la plantación de 20 minibosques.

"Gracias al programa de educación y sensibilización de Santander Capital Natural, la ciudadanía entiende mejor la importancia de contar con naturaleza en el entorno cercano, lo que beneficia la salud y el bienestar de las personas", ha explicado SEO/BirdLife.