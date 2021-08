Santander reforzará la vigilancia policial por el fin del toque de queda y para evitar los botellones

La alcaldesa, Gema Igual, llama a la "prudencia" ante la llegada de la primera noche sin toque de queda

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santander reforzará la vigilancia policial por el fin del toque de queda en Cantabria y con el objeto de controlar los botellones que se puedan originar.

Así lo ha anunciado este jueves, a preguntas de los medios de comunicación, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha explicado que, además de reforzarse los efectivos de la Policía Local se ha solicitado la colaboración de la Policía Nacional.

De igual forma que ha hecho desde que se conoció la decisión del Gobierno de Cantabria de no solicitar a los tribunales la prórroga del toque de queda, y cuando apenas faltan unas horas para que llegue la primera noche sin toque de queda, la alcaldesa ha vuelto a insistir en su llamamiento a la prudencia y ha expresado su temor a los botellones.

"Todos es lo que tememos estas noches", ha reconocido Igual, que ha recordado que, como máximo, algunos bares de Santander podrán abrir hasta las 3.00 (según su licencia), aunque a partir de esa hora la gente puede seguir en la calle y, ante eso, "el Ayuntamiento debe estar preparado".

La alcaldesa ha vuelto a advertir a los ciudadanos que "la pandemia no ha pasado". "Que no nos pase con aquella falsa alarma que provocó el 'nos podemos quitar la mascarilla en la calle'. Pese a no haber toque de queda, debemos de seguir siendo exactamente igual de responsables", ha reclamado Igual, que ha llamado a mantener los grupos burbujas, a "no mezclarse con cualquiera" y a estar con un número reducido de personas.

Por otra parte, Igual ha defendido que "es mejor" que los ciudadanos estén en un local de hostelería --puesto que en ellos hay normas de aforo y otras de prevención contra el Covid y cuentan con la supervisión del empresario-- que en la calle.

"En la calle suscitan los problemas del botellón", ha dicho la alcaldesa que ha señalado que, además, de una práctica "ilegal" es un "foco de transmisión" del Covid.

Igual ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, para presentar nuevas acciones de colaboración entre el Consistorio y la entidad.

La medida del toque de queda --fijado de 1.00 a 6.00 horas en 38 municipios-- acaba a las 00.00 horas de este viernes, 20 de agosto, lo que hace que esta sea la primera noche sin toque de queda desde que se recuperó a mediados de julio.