Santander registra más de 3.200 posibles sanciones a la ZBE entre abril y julio

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SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha registrado un total de 3.239 posibles sanciones relacionadas con infracciones a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entre los meses de abril y julio.

De ellas, han sido validadas 2.697 y 2.308 pertenecen a matrículas diferentes. De estos últimos vehículos, 1.989 presentan una única sanción.

Así lo ha detallado el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo (PP), durante el Pleno celebrado este jueves en contestación a una pregunta presentada por el Grupo Municipal Vox sobre las sanciones impuestas con infracciones a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.

Según ha especificado el edil, desde el inicio de la puesta en marcha de la normativa, se han registrado 2.400.000 pasos de vehículos a la ZBE, que comenzó en enero con un periodo de adaptación de la ciudadanía a la ordenanza.

OLA Y APARCAMIENTOS

Además de esta pregunta, Castillo ha contestado a otra del PSOE sobre la Ordenanza Limitada de Aparcamiento (OLA) en la que se ha interesado por el calendario previsto para su entrada en funcionamiento y cuál es el plan del Ayuntamiento para ampliar la oferta de aparcamientos mediante la construcción de parkings disuasorios y en altura para residentes.

El concejal ha contestado sobre la primera que se está tramitando el expediente para publicar la licitación y contratar a una empresa que implemente los cambios de la ordenanza, y, sobre la segunda, que se está estudiando un aparcamiento disuasorio en los terrenos de la Autoridad Portuaria junto a la lonja.

Así, ha señalado que se han contratado los sondeos geotécnicos y hay un equipo redactor que está trabajando en los análisis previos junto a técnicos de este organismo con idea de tener un anteproyecto que permita la licitación del proyecto y obra que materialice el parking en la entrada Santander.

Asimismo, el edil ha indicado que también existe "la intención de hacer un aparcamiento en la entrada de la S20" y que el de los Campos de Sport de El Sardinero, "mal que pese a todo el mundo", cada día se utiliza más como disuasoriorio o alternativo de movilidad, como indica que "cada vez hay más coches aparcados desde primera hora junto al intercambiador".

A ello ha unido que el Gobierno de Cantabria incluyó el estudio del posible aparcamiento junto al Palacio de Festivales y hay previsto uno subterráneo en la Calle Alta, en la antigua cárcel, que está aun en los inicios de la gestión urbanística de la parcela.

Respecto a los aparcamientos en altura para residentes, Castillo ha indicado que el Ayuntamiento no dispone de parcelas de su propiedad que puedan recibir ese uso.

ORDENANZA DE TERRAZAS

Por otra parte, el edil de Turismo, Fran Arias, ha afirmado que la tramitación de la nueva ordenanza de terrazas se encuentra en la finalización del estudio y análisis por parte de los distintos servicios municipales de todas las aportaciones realizadas, tanto por asociaciones vecinales como por el sector hostelero.

Lo ha indicado a preguntas del Grupo Municipal Socialista, al que ha contestado que el calendario para la aprobación de la normativa será fijado en cuanto esté finalizado el estudio y "a la mayor brevedad posible".

EDIFICIO REMA Y BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO

Cuestionado por el PRC, el equipo de Gobierno 'popular' ha señalado que todavía está a la espera de la concesión definitiva por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del edificio Rema y cuáles serán las condiciones.

De momento, se ha redactado un proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación que se ha adjuntado a la solicitud de concesión administrativa.

Asimismo, ha informado que se ha contratado un nuevo equipo de arquitectura para que elabore un nuevo proyecto ejecutable para la rehabilitación de la Biblioteca Menéndez Pelayo.

Tras este proyecto, se volverá a trasladar el definitivo al Ministerio de Vivienda para que lo incluya en las provisiones de licitaciones, sin que "en este momento" se cuente con un calendario concreto de actuaciones.