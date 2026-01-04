Santander reparte 1.400 raciones de roscón de Reyes y 140 litros de chocolate solidarios - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha repartido este domingo 1.400 raciones de roscón de Reyes y 140 litros de chocolate, al precio simbólico de 1 euro, con el fin de recaudar fondos que se destinarán a apoyar la labor social que desarrolla la Asociación para la Organización de la Cabalgata con familias necesitadas del municipio.

Los santanderinos se han volcado en esta iniciativa y han vuelto a demostrar su solidaridad, ya que se han registrado largas colas para participar en el reparto que ha comenzado a las 11.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

La alcaldesa, Gema Igual, junto a varios concejales de la Corporación municipal, ha participado en el reparto del roscón. Ha agradecido "la magnífica respuesta del público" y la implicación de los vecinos en esta iniciativa, que, además, ha contado con música en directo con la actuación del dúo Buen Viaje.

En este sentido, ha expresado su agradecimiento a todas las personas y entidades que han colaborado para llevar a cabo esta actividad, entre las que ha señalado el patrocinio de Coca Cola y la participación de la Asociación de Cocineros de Cantabria y de la Asociación de Hostelería de Cantabria.

También ha querido manifestar su reconocimiento a la labor social que desempeña la Asociación para la Organización de la Cabalgata, a la que ha felicitado por su compromiso con el dinamismo social de la ciudad y la promoción de iniciativas de carácter social en beneficio de los vecinos.

Del mismo modo, la regidora ha recordado que el roscón solidario supone la antesala a la llegada de sus Majestades de Oriente a la ciudad.

Y es que Melchor, Gaspar y Baltasar protagonizarán la Gran Cabalgata de Reyes, este lunes desde las 18.30 horas, acompañados de una comitiva de doce carrozas, música, pasacalles y espectáculos con la participación de escuelas de danza y asociaciones culturales, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.