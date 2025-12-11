Santander reparte 89.400 euros en ayudas a 447 familias de bebés nacidos en 2025 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha repartido 89.400 euros en ayudas a 447 bebés nacidos en 2025 --200 euros a cada uno--, el 95,31% de las solicitudes presentadas, que han alcanzado las 469, que se corresponden con 224 niños y 245 niñas.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, durante el acto de bienvenida a los bebés nacidos en 2025, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde ha puesto en valor la importancia de las políticas de familia.

Igual ha señalado la importancia de desarrollar medidas proactivas para afrontar el problema de la pérdida de población y ha destacado el trabajo del Ayuntamiento para "impulsar políticas reales de conciliación y de fomento de la natalidad que permitan ayudar a las familias", como las becas de guardería, 'El Inviernuco', 'El Veranuco' o a la red de ludotecas.

La concejala del área, Zulema Gancedo, ha expresado su agradecimiento a las familias que han asistido al encuentro y ha detallado que este "apoyo simbólico" tiene la intención de que las familias "se acerquen al Ayuntamiento y puedan conocer no sólo este programa, sino también el resto de actuaciones que tenemos en marcha para favorecer la conciliación".

El acto ha constado también de una charla ofrecida por la psicóloga sanitaria perinatal especializada en Trauma y Apego, Elsa Gil, que cuenta con una trayectoria dedicada al acompañamiento integral de mujeres, bebés y familias en los procesos más sensibles de la vida: la maternidad, la crianza, las transiciones vitales y las experiencias de vulnerabilidad emocional.