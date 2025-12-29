Santander repartirá el domingo más de 1.400 raciones de roscón solidario

Imagen de archivo del anterior reparto de roscón solidario - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha organizado una jornada solidaria para este domingo 4, en la que se repartirán más de 1.400 raciones de roscón de Reyes y chocolate al precio simbólico de un euro, y la recaudación se destinará a apoyar la labor social que la Asociación para la Organización de la Cabalgata realiza con familias en situación de necesidad en el municipio.

El evento se llevará a cabo en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las 11.30 horas, gracias al patrocinio de Coca Cola y la colaboración de la Asociación de Cocineros de Cantabria. La Asociación para la Cabalgata, junto con el Consistorio, participará en el reparto de las raciones.

La concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha destacado la importancia de esta iniciativa y ha agradecido el apoyo de las entidades colaboradoras. También ha animado a los vecinos a sumarse a esta actividad, que estará acompañada de música en directo.

La jornada solidaria del domingo será la antesala de la llegada de los Reyes Magos de Oriente, quienes protagonizarán la Gran Cabalgata el lunes 5 de enero a las 18.30 horas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.