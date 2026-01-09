Santander restaurará la escultura de Augusto G. Linares y llama al cuidado del patrimonio

Escultura Augusto González Linares de Santander - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Santander restaurará el conjunto escultórico de Augusto G. Linares, dentro del plan de restauración de monumentos y esculturas de la ciudad. La Fundación Santa María de Toraya retirará el brazo de la obra para intervenirlo y se retocará la policromía, estropeada por agentes climatológicos y humanos.

Así lo ha anunciado este viernes la concejala de Cultura, Noemí Méndez, en un comunicado a través del que ha hecho un llamamiento al civismo y cuidado del patrimonio por parte de los ciudadanos para evitar destrozos

En este sentido, la edil ha valorado el trabajo del Consistorio para conservar el patrimonio histórico y cultural de Santander con "grandes intervenciones y pequeñas actuaciones" que, según ha dicho, permiten optimizar las obras que se encuentran en la vía pública.

Es el caso del grupo escultórico de Augusto González Linares, obra de José Quintana y levantada en la actual Plaza de Italia. Se inauguró el 14 de agosto de 1908, casi cuatro años después de su muerte (1 de mayo de 1904). Es el segundo monumento de mayor antigüedad de la ciudad tras la estatua de Velarde.

El motivo del diseño de la escultura fue la declaración de su protagonista como hijo Ilustre de Santander el mismo día de su fallecimiento.

ESCULTURA

La obra, de 2,5 metros de altura y que combina piedra caliza, mármol y bronce, se levantó originalmente en lo que hoy es la plaza de Italia.

El monumento consta de un pedestal artístico con una figura femenina labrada en piedra que representa a la Fama ofreciendo una rama de laurel (en la escultura original) al sabio, representado por un busto de bronce situado sobre el pedestal.

Detrás de la figura aparece el escudo de la ciudad, aunque sólo se perciben las cabezas de los patronos, San Emeterio y San Celedonio, en la base de piedra y con un sencillo labrado se lee el nombre de Augusto González Linares.

José Quintana es su escultor. De origen catalán, se instaló en Santander y desde su taller en Peña Herbosa y más tarde en Magallanes, durante los siglos XIX y XX, se dedicó a embellecer la ciudad.

OTRAS ACTUACIONES

La concejal de Cultura ha destacado que en los últimos años el Ayuntamiento ha llevado a cabo la restauración de importantes monumentos, como el erigido en homenaje al naturalista cántabro Augusto González Linares, en la Plaza de Italia; la intervención artística del muro de la rampa Sotileza; el monumento al Incendio, Los Raqueros o la escultura en homenaje a los Hermanos Tonetti; así como el 'Neptuno' que preside la playa del Camello; y más recientemente el monumento a la Vaca y la portalada de Cazoña.

Además, se han mejorado de las Farolas de las Cuatro Estaciones, en Vargas; el monumento a Rubén Darío ubicado junto al edificio Feygón; el monumento de La Vaca y la Portalada de Cazoña; y la sustitución de la cruz de la Catedral de la Alameda de Oviedo.

Méndez ha subrayado el compromiso "firme" del Consistorio con la protección del patrimonio y la conservación de los monumentos de la ciudad para garantizar la conservación de los bienes inventariados, pero también en circunstancias "imprevistas" como actos vandálicos o en aquellos que requieran actuaciones de carácter urgente por riesgos para las personas o para la integridad del propio monumento.

Además de estas restauraciones, el Ayuntamiento lleva a cabo habitualmente trabajos de limpieza, eliminación de grafitis o consolidaciones puntuales.