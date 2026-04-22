Santander rinde homenaje a la pequeña edición artesanal con la celebración del III Festival Arte Libro

Presentación del III Festival Arte Libro - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santander rinde homenaje a la pequeña edición artesanal y al libro de artista en la celebración de la III edición del Festival Arte Libro, que se sucederá hasta el mes de junio y ofrece una exposición central de libros de pequeña tirada y pequeñas ediciones procedentes del archivo Camilleri-Oceja y talleres didácticos para profundizar en las técnicas de producción y el papel como elemento creativo.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Cultura, Noemí Méndez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por los organizadores del festival, Giuliano Camilleri y Alicia Oceja López, a quienes ha felicitado por el proyecto, que ha calificado como "una de las grandes apuestas del Ayuntamiento de Santander para conmemorar el Día del Libro".

La edil ha animado a los vecinos a tomar parte de esta cita cultural en torno al libro de artista y las ediciones artesanales, que se celebra en los centros culturales Doctor Madrazo y Ateca bajo el lema 'Juega tu papel. Juegos de papel y libros de artistas'.

El festival propone una muestra central y un programa de talleres con el objetivo de generar una reflexión sobre el papel como elemento esencial en la creación artística, tanto en los libros de artista como en juegos construidos a partir de este material.

Arte Libro, nacido en 2010, se ha desarrollado en Cantabria con el apoyo de instituciones públicas y privadas. Desde 2024, Santander acoge su propia edición.

Como ha descrito Giuliano, la exposición central diseñada para este año profundiza en la relación entre el libro como objeto artístico y el espectador, poniendo en valor el papel como soporte creativo y elemento expresivo fundamental.

El público podrá disfrutar de libros de Fortunato Depero, Francesco Cangiullo, Bruno Munari, Enzo Mari, Emilio Sdun, Eleonora Cumer, Paolo Celotto y Alberto Casiraghi.

PROGRAMA DE TALLERES

La programación se completa con talleres didácticos de tres horas de duración que se celebran entre abril y junio, y permitirán a los participantes experimentar con técnicas de encuadernación, estampación, escultura en papel y creación de libros-juego.

Inspirados en las vanguardias y en autores contemporáneos, abordarán desde el concepto de "libro futurista" hasta las posibilidades del papel como material artístico contemporáneo.

En concreto, el 28 de abril tendrá lugar 'El libro como escultura de Eleonora Cumer', taller de libros con páginas troqueladas, dobladas y plegadas; el 5 de mayo, 'Texturas de papel y tinta', de estampación alternativa con materiales y técnicas distintas, y el 19 de mayo, 'Juegos de papel de Enzo Mari', de creación de juegos hechos con cartón y papel, explorando formatos y texturas para crear libros-juegos únicos a partir de una sola hoja de papel.

Además, el 26 de mayo se ofrecerá 'Depero Futurista y el libro imbullonato', taller de ilustración aplicada a los libros de cuentos y libros ilustrados; el 2 de junio, 'Palabras de plomo y papel', de impresión manual para la creación de poesías dinámicas, y el 9 de junio, 'Las esculturas de viaje', de esculturas en papel.

Todos los talleres están adaptados a todos los públicos y se desarrollarán en horario de 17.00 a 20.00 horas.

El festival refuerza su vocación divulgativa con visitas guiadas, encuentros con autores, ilustradores y diseñadores especializados en papel, así como actividades centradas en la labor de las pequeñas editoriales artesanales en el panorama cultural actual.

Las personas interesadas pueden obtener más información en la web www.artelibro.org y reservar su plaza a través del correo info@artelibro.org.