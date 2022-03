Santander se solidariza con Ucrania y condena la guerra

Los ucranianos residentes en la comunidad agradecen el apoyo de los cántabros

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santander ha guardado este viernes un minuto de silencio para mostrar su "solidaridad" con el pueblo Ucraniano y condenar la invasión que está sufriendo por parte de Rusia. "Seguiremos apoyando allá donde necesitéis", ha afirmado la alcaldesa, Gema Igual.

A ello se ha comprometido en el acto celebrado este mediodía en la plaza del Ayuntamiento, que ha estado presidido por un pancarta en la que se podía leer 'Santander por la paz' y al que, además de representantes políticos de distintas Administraciones, ha congregado a algunas decenas de ucranianos que residen en la capital cántabra (en Cantabria suman un millar), que han aprovechado para agradecer el apoyo que están recibiendo de los santanderinos y, en general, de los cántabros.

"Sentimos el amor y el abrazo vuestro y la solidaridad", ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de la Asociación de Ucranianos en Cantabria, Irena Tkachuk, que ha señalado que están sintiendo el respaldo de los cántabros con cada muestra de apoyo, como la de hoy, y también con cada caja o donación de material humanitario que están recibiendo.

"Muchas gracias a todos", ha reiterado Tkachuk, que ha explicado que la Asociación se está viendo sobrepasada con tantas aportaciones que está recibiendo y material para enviar a su país. Incluso, ha explicado que están teniendo incluso dificultades para poder gestionar y clasificar todo el material.

En este sentido, ha explicado que esta tarde partirá el primer camión con este material rumbo a la frontera con Ucrania, un vehículo fletado por una empresa cántabra, al que la próxima semana seguirán más.

Han pedido a los cántabros "paciencia" y que, si es posible, esperen unos días para llevar más material a la Asociación ya que en estos momentos no pueden gestionar todo el volumen que están recibiendo. Además, han solicitado que, si es posible, las entregas vayan lo mejor clasificadas que se puedan (por tipo de material: ropa, medicamentos y material sanitario...) para facilitar la organización.

En el acto, además de la pancarta principal, se han podido ver otras que portaban los ucranianos que han asistido y en las que decían 'No a la guerra' en su idioma, además de otras en las que clamaban 'Stop Putin'.

"NOSOTROS ESTAMOS AQUÍ, PERO NUESTROS CORAZONES ESTÁN EN UCRANIA"

La portavoz de la Asociación de ucranianos en Cantabria ha explicado cómo están viviendo desde la lejanía la invasión a su país, los efectos de la guerra y el temor por los suyos. "Nadie está preparado para esto, nadie esperaba tener que poder ver morir a sus hijos o hermanos, nunca nadie está preparado para ver cómo están destruyendo tu país, tu casa, tu cultura...", ha afirmado.

"Nosotros estamos aquí pero nuestros corazones están allí, con los soldados que están luchando contra los agresores, con nuestros civiles que se han puesto con las armas a defender a su ciudad, su barrio, su hogar, sus casos; con los niños pequeños que están escondidos y con los bebés que están naciendo dentro de los sótanos y en los refugios; con las mujeres y los niños que han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse a cientos de kilómetros dejando toda su vida, su ilusión, sus proyectos allí en su casa", ha señalado.

Han señalado que lo que está ocurriendo es un "desastre" para su país que, según ha alertado, con ataques como el de anoche a una central nuclear, se puede convertir en un "desastre ecológico" para toda Europa y el mundo. Y es que, según ha indicado, en la zona donde se están produciendo los ataques hay seis reactores nucleares.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la asociación, Mariya Kurnytska, quien ha advertido que ahora ya no es un "problema solo nuestro (de Ucrania) sino que desde lo ocurrido anoche "ya está en peligros todos" en el mundo.

Por ello, han deseado que la comunidad internacional y todo el mundo encuentre una forma de acabar con el conflicto.

En cuanto a los refugiados, la asociación no tiene por ahora estimaciones del número de compatriotas que pueden llegar a Cantabria. "No podemos preverlo. No sabemos cuánto tiempo va a durar el conflicto", ha dicho.

Han explicado que, por ahora, los que están a son familiares de ucranianos que residen en la comunidad. Sin embargo, la asociación ya se está preparando para la llegada de refugiados y ha habilitado un registro en el que se pueden apuntar las personas que estén dispuestas a acoger a personas.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la solidaridad de los santanderinos. "Nos han desbordado", ha dicho Igual, que ha subrayado que los antiguos talleres del Ayuntamiento en Cajo hay "muchísimo material" para Ucrania, del que una parte saldrá ya parte rumbo a su destino.

También ha resaltado el trabajo que se está realizando en los centros cívicos de la ciudad para recoger todas las aportaciones que están llegando, además de reconocer la labor que está realizado la Asociación de Ucranianos de Cantabria que, según ha dicho, está "muy bien organizada" y trabaja con "muchísima responsabilidad" para que el dinero y los recursos recibidos lleguen efectivamente a Ucrania.

La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento hará "todo lo que esté a su alcance", al igual que ha hecho desde que estalló el conflicto. Además, ha señalado que, como se ha hecho hoy, todos los viernes mientras dure la guerra habrá un minuto de silencio en la ciudad y se está preparando para el fin de semana que viene una misa.

En la concentración, han participado representantes de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento; la consejera de Educación y FP del Gobierno regional, Marina Lombó, así como algunos diputados nacionales y senadores por Cantabria y parlamentarios regionales.