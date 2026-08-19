Santander se suma al proyecto de un bombero madrileño que busca concienciar sobre la prevención del suicidio

Jimmy_Go para en Santander durante su reto 'Romper el Silencio'. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha participado este miércoles en el proyecto 'Romper el silencio', que afronta Jaime Domínguez, bombero del Ayuntamiento de Madrid, que hace frente a un reto deportivo y solidario con el que recorre un total de 3.953 kilómetros, uno por cada persona que falleció por suicidio en España en el año 2024, para lo que está realizando un maratón diario.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que los concejales Zulema Gancedo, Beatriz Pellón y Eduardo Castillo han compartido un rato con 'Jimmy_Go' en redes sociales, que desde el pasado 12 de abril ha realizado 50 maratones en los que ha corrido un total de 2.100 kilómetros.

Durante el encuentro, han felicitado al bombero por el reto emprendido y han traslado la necesidad de concienciar y de trabajar en la prevención del suicidio, que cada año sigue presentando números "escalofriantes" y que además no dejan de subir.

'Jimmy Go ' ha entrado en su tramo más ambicioso, con un recorrido de máxima exigencia física: un maratón diario desde Málaga hasta Santiago de Compostela, atravesando Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, el País Vasco, Cantabria y Asturias, con lo que completará así 30 maratones seguidos durante el mes de agosto, alcanzando los 80 desde el inicio del proyecto.

Cuando finalice el reto, habrá realizado un total de 95 maratones en menos de 5 meses.

'Romper el silencio' nace con el objetivo de generar conversación, visibilidad y conciencia social sobre la prevención del suicidio, utilizando el deporte como herramienta para acercar una realidad que continúa siendo una de las principales causas de muerte no natural en España.

Para Domínguez, es importante "aprender a cuidar a las personas que tenemos cerca, a escucharlas. Tenemos que entender que a veces convivimos con personas que parecen estar bien y no lo están".

Así, desde 'Romper el silencio' quiere transmitir un mensaje de que "siempre hay esperanza y siempre existen alternativas". "Hablar de lo que ocurre, pedir ayuda y acompañar a quien lo necesita puede marcar la diferencia. La prevención del suicidio es una responsabilidad compartida y existen profesionales y entidades especializadas que ofrecen apoyo", ha dicho.