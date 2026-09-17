Santander supera por primera vez en la historia los 3.000 comercios, según el Ayuntamiento

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SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander ha superado por primera vez en su historia el número de 3.000 comercios, lo que supone un 1,7% más, por encima de la media nacional que ha aumentado en un 1,02%.

Así lo ha trasladado este jueves el concejal de Comercio, Álvaro Lavín, durante la celebración del Consejo de Comercio que se ha celebrado este miércoles y en el que se informó de las actividades realizadas en los últimos meses y se avanzó que ya se está trabajando en el Plan Estratégico 2027-2031.

Durante la reunión, en la que han estado presentes todos los responsables del sector, Lavín ha puesto en valor la cifra de 3.000 establecimientos en la ciudad y ha felicitado al sector por este aumento, que constata el "buen trabajo realizado" durante los últimos tiempos.

"Desde el Ayuntamiento creemos que es una excelente noticia que refleja el dinamismo y la buena marcha del comercio, lo que permite seguir generando nuevas oportunidades", ha incidido.

Además, ha informado de todas las actividades llevadas a cabo en los últimos meses, como los talleres de sobaos y de café con Sobaos Serafina y Café Dromedario, que han contado con un gran éxito de participación, o los talleres del aula saludable dirigidos a escolares que cerró temporada en junio con la participación de cerca de 700 alumnos.

Y se ha referido a propuestas tan exitosas como la campaña 'Tu gente, tu ciudad, nuestra historia', dos piezas audiovisuales que conectaban pasado, presente y futuro mediante la creación de entornos digitales inspirados en lugares emblemáticos de Santander y que pretendía reforzar el vínculo emocional entre la ciudad y su comercio. Y en los meses de verano, la celebración de eventos tradicionales como el mercado marinero o la feria del queso.

PRÓXIMAS INICIATIVAS

De cara a los últimos meses de este 2026, ha avanzado que se seguirán lanzando diferentes iniciativas destinadas a reforzar el papel del comercio de proximidad y su relación con los clientes como ferias, jornadas gastronómicas o el Black Friday, pero también se celebrará la II Gala del Comercio.

Finalmente, ha asegurado que ya se está trabajando en el Plan Estratégico para el periodo 2027-2031 una vez termine el actualmente en vigor, cuya elaboración fue consensuada con todos los agentes del sector.