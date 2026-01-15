Santander se tiñe de verdiblanco para recibir al Barça 14 años después: "Sí se puede"

Llegada del bus del Racing al estadio. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles de aficionados racinguistas, procedentes de todos los rincones de Cantabria, se han concentrado desde primera hora de esta tarde en los alrededores de los Campos de Sport de El Sardinero para animar a su equipo en el encuentro de octavos contra el Barça, casi 14 años después de su último duelo.

Los seguidores verdiblancos han recibido a su equipo, que ha llegado al estadio en autobús sobre las 19.50 horas --más de media hora después de lo previsto y justo en el momento en el que se ha puesto a llover--, con fuegos artificiales, bengalas y bajo el grito "sí se puede".

Los jugadores han bajado del vehículo con cara de concentración y, aunque no se han acercado a la afición racinguista que les esperaba, han saludado a los asistentes.

Previamente, han hecho lo propio los jugadores del Barça, que han sido recibidos con silbidos y las luces de las linternas de los móviles encendidas, sobre las 19.04 horas. Uno de los más aclamados ha sido Pedri. No obstante, tampoco en este caso se han acercado al público.

Entre los asistentes se encontraban seguidores de ambos bandos. Los culés han portado pancartas en las que solicitaban a algunos jugadores una foto o una camiseta, cuyos gritos se entremezclaban con los de los racinguistas, que vitoreaban "vamos dale Racing, vamos campeón".

La parte más amarga de esta jornada pasada por agua han sido las protestas de la afición porque a falta de 50 minutos para el encuentro las puertas del estadio seguían cerradas.

La última visita blaugrana a Santander se remonta al 11 de marzo de 2012, en la última temporada del Racing en Primera División, en un partido que terminó con victoria del visitante (0-2).

Para el encuentro de este jueves, a partir de las 21.00 horas y cuyas entradas están agotadas, han acudido más de 400 aficionados culés, y se ha desplegado un dispositivo de seguridad con más de 230 efectivos.

El técnico del Racing, José Alberto, confía en que su equipo pueda superar la eliminatoria y ha llamado a los suyos a "disfrutar del momento en el que estamos, mirar hacia adelante y no tener miedo".

El once inicial elegido por José Alberto está formado por Ezkieta, Mantilla, Manu Hernando, Castro, Mario García, Íñigo, Aldasoro, Suleiman, Guliashvili, Maguette y Arana.

Mientras que el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha elegido a Joan Garcia, Balde, Cubarsí, Ferran, Lamine Yamal, Rashford, M. Casadó, Gerard Martín, Olmo, Bernal y Kounde.

El técnico blaugrana ha avisado de la exigencia del cruce y ha señalado la necesidad de igualar la intensidad del Racing en los Campos de Sport, un estadio inicialmente exigente", ha dicho.