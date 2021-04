Santander valora volver a cerrar Peña Herbosa para instalar terrazas

La alcaldesa ve "muy difícil" ampliar esta medida a otras zonas

SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander está valorando volver a ceder el uso de la vía pública a la hostelería para la instalación de terrazas en la calle Peña Herbosa, tal y como se llevó a cabo durante Semana Santa.

En concreto, el Consistorio está haciendo balance de cómo afecta esta medida a la convivencia entre la hostelería y los vecinos, así como el comportamiento de los clientes y las afecciones de tráfico en el entorno.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa Gema Igual, a preguntas de la prensa durante la presentación del programa 'Aparejo', quien ha reconocido que "es muy difícil" ampliar esta medida a otras zonas de la ciudad debido al tráfico. "No podemos colapsar la ciudad", ha dicho.

El Ayuntamiento, a petición de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), amplió el permiso de cierre para las calles Río de la Pila, Pasaje de Zorrilla y calle del Sol, a las que se sumó también entre el jueves y el domingo la calle Peña Herbosa, para facilitar el consumo en exteriores y ayudar al sector.

Igual ha defendido el uso de la vía pública por parte de los locales de hostelería que no tienen terraza "siempre que no cree conflicto" porque sino "tendrían que estar cerrados".

Asimismo, ha apuntado que se trata de un demanda de "hace mucho tiempo" del sector, que se puso en marcha de manera "excepcional" en la calle Peña Herbosa de cara a las restricciones por el Covid en Semana Santa.

La regidora también ha señalado que están pendientes de las nuevas restricciones decretadas como consecuencia de la evolución de la pandemia del Covid.

En este sentido, ha aseverado que desde el Ayuntamiento permanecen "muy alertas" para "hacer cumplir las normas" y, al mismo tiempo, ayudar a las empresas "que llevan mucho tiempo con unos resultados económicos nefastos".

Cuestionada sobre la posibilidad de que los empresarios de Peña Herbosa puedan utilizar los aparcamientos de la calle para la instalación de mesas, Igual ha afirmado que están estudiando todas las posibilidades.

No obstante, ha apuntado que "encajarlo todo es difícil", dado que los edificios de la calle no tienen aparcamiento, es necesario reservar una zona para carga y descarga, y los vehículos de servicios, como la basura, tienen que seguir pasando.

"Si a alguien le ha parecido tarde yo no he tenido conocimiento de que ninguno no haya tenido poder de reacción. Todos han estado encantados", ha valorado Igual, que ha recordado que a la hora de cerrar una calle hay que "cuadrar muchas cosas".