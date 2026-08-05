Santero y Los Muchachos y Lázaro protagonizarán este sábado una nueva jornada del ciclo Campoo Estación Sonora

Cartel Campoo Estación Sonora. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santero y Los Muchachos y Lázaro protagonizarán este sábado, a partir de las 18.00 horas en la estación de esquí de Alto Campoo, la primera cita de agosto del ciclo musical Campoo Estación Sonora.

El ciclo de conciertos, impulsado por la Estación de Esquí Alto Campoo y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a través de su marca Cantabria Infinita, continúa con su programación, que se prolongará hasta el 5 de septiembre.

Con el objetivo de llevar la música en directo a diferentes espacios emblemáticos del sur de Cantabria, Campoo Estación Sonora apuesta por combinar cultura y naturaleza para poner en valor el patrimonio de la zona y posicionarla como destino turístico más allá de la temporada de invierno, con una programación que se desarrolla entre los meses de julio y septiembre.

El ciclo convierte así algunos de los paisajes más reconocibles del sur de Cantabria en escenarios para la música en directo, entre ellos la estación de esquí Alto Campoo, el mirador de Fuente del Chivo, Fontibre, el Castillo de Argüeso y la localidad de Abiada.

Después de la cita de este fin de semana, el 12 de agosto y antes del eclipse solar, el escenario se trasladará al mirador de Fuente del Chivo, donde actuarán Mario San Miguel, Jaguayano y Bizukau en formato acústico.

El 13 de agosto tendrá lugar en El Chivo la Noche de Perseidas, que contará con la actuación de Oscan String Quartet; el día 22 será el turno del pianista James Rhodes, que ofrecerá un concierto en Fontibre; mientras que el día 28 el violinista Ara Malikian actuará en el Castillo de Argüeso y el día 30 Las Swingcopas y Dj Copertone en Abiada.

Pondrán el broche final el 5 de septiembre en la estación de Alto Campoo las actuaciones de El Nido y Caamaño & Ameixeiras.

Todas las citas serán de acceso gratuito, salvo el concierto de Ara Malikian. La programación completa puede consultarse en campooestacionsonora.com, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.