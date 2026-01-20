Santiago del Campo (PP) recupera por sorpresa la Alcaldía de Voto gracias a una papeleta nula de AVV

Santiago del Campo - PP

SANTANDER 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Voto, Santiago del Campo, ha recuperado este martes por sorpresa la Alcaldía en el Pleno en el que la regionalista Natalia Sánchez debía tomar posesión como regidora en virtud del acuerdo que mantenía con la Agrupación Vecinal por Voto (AVV), a raíz de la moción de censura que presentaron en junio de 2024 contra el 'popular' y que hizo alcalde al independiente Francisco Maza.

Sánchez, hasta ahora primera teniente de alcalde, debía dar relevo a Maza pasado un año y medio. Sin embargo, el voto nulo del otro edil de AVV, David Nieto, ha aupado a Del Campo de nuevo a la Alcaldía, al no contar la del PRC con la mayoría absoluta de los votos en el Pleno, por lo que el cargo regresa a la lista más votada en las elecciones municipales de 2023, la del PP.

En concreto, la regionalista ha obtenido cinco votos, el PP cuatro y el PSOE uno, de los once totales. El voto nulo se ha producido porque el independiente ha marcado las casillas de los candidatos del PRC, PSOE y PP, ha informado este último partido a Europa Press.

El portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, ha valorado la recuperación de la Alcaldía, que ha calificado como "una gran sorpresa para todos", y que "demuestra" que la moción de censura "fue sin duda un gran error".

"Más de un año perdido para los vecinos que ahora el nuevo alcalde va a recuperar retomando los proyectos que puso en marcha durante su primer año de gobierno y que ha seguido defendiendo desde la oposición", ha subrayado, para afirmar que "hoy se recupera el sentido común y priman los intereses de los vecinos por encima de los personales".

Por último, el portavoz 'popular' ha hecho hincapié en que "lo más importante" es que "ha prevalecido la voluntad de los vecinos expresada en las urnas", así como que "se ha hecho justicia y Voto vuelve a tener un buen alcalde", ha asegurado en un audio remitido a los medios de comunicación tras celebrarse el Pleno.