SATSE reclama un aumento de enfermeras para la campaña de vacunación de la gripe

Archivo - Jeringuillas para vacunar contra la gripe - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SATSE ha reclamado un aumento de plantilla de enfermeras pera llevar a cabo la campaña de vacunación de la gripe y otras infecciones respiratorias en Cantabria presentada esta semana por el consejero de Salud, César Pascual (PP), y que se iniciará el 28 de septiembre.

Ha señalado que la campaña de este año pretende ser "más ambiciosa" pero "en ningún caso se ha hablado de un aumento de plantilla".

"Este sindicato está a favor de que se vacune a un mayor número de personas pero para ello se necesita un aumento de la plantilla enfermera", ha apuntado en un comunicado la secretaria general de SATSE Cantabria, Ana Samperio.

Ha denunciado falta de información a los profesionales sobre cómo se va a llevar esta campaña y de qué manera se llevará a cabo la cobertura en los centros de Atención Primaria mientras las enfermeras vacunan en los centros escolares o residencias de la tercera edad.

El Sindicato de Enfermería quiere evitar que las enfermeras de los centros de salud se vean "sobrecargadas" con esta campaña.

En este sentido, ha apuntado que si hay más centros escolares con vacunación, la enfermera del centro de salud tendrá que ausentarse más días y se ha preguntado cómo va a mantener su agenda.

Además, y respecto a la anunciada puesta en marcha de puntos de vacunación algunos fines de semana en distintos centros de salud, SATSE quiere saber qué profesionales se van a encargar de hacerlo.

Así, seh a cuestionado si se ha valorado contratar más enfermeras para ello o si lo que se tiene previsto es que sean las mismas de los centros de salud las que, además, vacunen los fines de semana. "Una vez más el consejero no nos ha informado de nada", ha censurado Samperio.