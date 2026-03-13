El SCS ampliará en mayo el cribado de cáncer de mama a mujeres entre 48 y 71 años

Archivo - Mamografía.- Archivo - QUIRÓNSALUD - Archivo

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ampliará el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 48 y 71 años en la siguiente vuelta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM), que se iniciará, probablemente, a mediados del mes de mayo.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud, César Pascual, este viernes a preguntas de la prensa, en las que, además, ha avanzado que se está estudiando adelantar dicho cribado a los 45 años en mitad de la próxima vuelta, tras adquirir una nueva unidad móvil e incorporar tecnología de inteligencia artificial, que en la actualidad tiene varios modelos en pruebas.

El consejero ha señalado que, una vez finalice la presente vuelta del cribado de cáncer de mama, que se inició en abril de 2024 y está previsto que termine en el mismo mes de este año 2026, se va a ampliar el rango de edad --que en la actualidad es de 50 a 69 años-- en cuatro años, dos por arriba y dos por abajo, para "ir progresivamente incorporando más mujeres".

El objetivo es, de cara al año que viene, conseguir el ratio establecido en la recomendación europea, de 45 a 75 años, para lo que el SCS tiene "tiempo de sobra", según el consejero, ya que se daba "15 años para hacerlo". "Lo vamos haciendo hoy paulatinamente", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que tanto la medicina como la población van "cambiando". Así, anteriormente a personas mayores de 65 años no se les hacía mamografía, pero ahora se está hablando ya de cerca de 75 años. "Probablemente esto vaya cambiando y vaya ampliándose progresivamente, no es una cosa estanca", ha dicho.

MAYOR DETECCIÓN EN PERSONAS MÁS JÓVENES

No obstante, para el titular de Salud "es más importante bajar más los ratios de edad que subir" dado que se está viendo cáncer de mamá en personas más jóvenes y hay "mucha menos incidencia" en personas mayores.

Para lograr este objetivo, la Consejería tiene previsto renovar este año la unidad móvil, con una nueva que es "más moderna" y va a incluir la lectura, lo que "va a dar muchísima más capacidad de trabajo".

También se va a adquirir una nueva tecnología de inteligencia artificial, que "promete mucho". Pascual ha abogado por ser "cautelosos y prudentes" hasta tenerla instalada y funcionando, y comprobar que "de verdad responde" y permite hacer "muchas más" pruebas y "mucho más rápido".

Según ha indicado, esta tecnología digital es "la más puntera" que existe en este momento, si bien, una vez instalada, serán los profesionales que la usan los que determinen "el ritmo de las personas que pueden atender". En este punto, ha recalcado que primero bajarían dicho cribado a los 45 años "antes que seguir subiendo".

Esta inteligencia artificial de cribado de cáncer de mama en la actualidad "está en pruebas" y la Consejería está a la espera de que alguno de sus modelos obtenga el sello CE para ir incorporándola y, de esta manera, poder hacer un cribado "mucho más rápido" y empezar a bajar el rango de edad.