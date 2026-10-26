Archivo - El SCS inicia la creación de la categoría profesional de dietista-nutricionista.-ARCHIVO - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha iniciado el procedimiento para la creación de la categoría profesional de dietista-nutricionista.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Salud, César Pascual (PP), en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento de este lunes, en contestación a una interpelación del socialista Raúl Pesquera, al que ha reprochado que en su etapa de consejero de Sanidad no creara dicha categoría.

Según ha explicado Pascual, el SCS ha tramitado la correspondiente memoria justificativa y ya está en marcha el procedimiento según lo establecido por la legislación.

Ha asegurado que el SCS creará la plantilla y la irá incorporando la progresivamente en los hospitales y en Atención Primaria, conforme se defina el mapa de necesidades y el plan de recursos humanos en el que se está trabajando, ha detallado.

Pesquera ha incidido en que estos profesionales son graduados universitarios en Nutrición Humana y Dietética, una profesión sanitaria "perfectamente reconocida y regulada". Sin embargo, el Servicio Cántabro de Salud todavía no la ha incorporado, con lo que Cantabria es una de las cuatro comunidades que aún no han creado este tipo de plazas.

Por ello, ha preguntado al titular de Salud en qué fase se está el proceso y cuál es el cronograma, ya que ha afirmado que sin nutricionistas no se puede hacer un seguimiento de la dieta de los pacientes, con lo que "se les condena a mandarles a la privada".

FIBROMIALGIA

Asimismo, el consejero de Salud ha vuelto a la tribuna de la Cámara para responder a una pregunta del Grupo Parlamentario Vox sobre el protocolo de fibromialgia.

Ha dicho que la actualización del mismo "está en marcha" y que aún no ha concluido. Sin embargo, esto "no significa en absoluto que el Gobierno haya estado cruzado de brazos", ha apostillado, para detallar las actuaciones que ha llevado a cabo en esta materia.

De este modo, Pascual se ha referido a la puesta en marcha del Programa de Afrontamiento Activo del Dolor Persistente en 16 zonas básicas de salud, organizadas alrededor de cuatro sedes de referencia: Puente San Miguel, Colindres, Camargo y Santa Cruz de Bezana. Cuenta con cuatro fisioperiapeutas asignados específicamente y la participación y coordinación de profesionales de Medicina, de Enfermería, de Psicología y del Trabajo Social.

También ha mencionado el programa de formación a los profesionales y al trabajo de la Escuela Cántabra de Salud.

Desde Vox, Natividad Pérez ha señalado que se trata de una interpelación "de rendición de cuentas" del cumplimiento de una proposición no de ley aprobada en mayo del 2025, coincidiendo con el Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica.

El consejero ha rechazado que el hecho de que su departamento no haya ejecutado el 100% de este mandato signifique que "no se ha cumplido" y ha garantizado que el protocolo estará finalizado en esta legislatura.

PLAZAS DE DEPENDENCIA

Además de Pascual, también ha intervenido en la sesión vespertina la titular de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), para dar cuenta del estado de la creación este año de 200 nuevas plazas concertadas en el sistema de atención a la dependencia que PP y PRC pactaron en el acuerdo presupuestario de marzo.

A una pregunta de los regionalistas, Gómez del Río ha informado que se han concertado 187 para el sistema de autonomía y atención a la dependencia, lo que supone un cumplimiento de "un 93,5 respecto al objetivo máximo de las 200 plazas".

De ellas, 129 corresponden a personas mayores --36 en centros de día y 93 en centros residenciales--; y 58 a personas con discapacidad que tienen reconocida la dependencia --4 en centros de día, 45 en centros residenciales y 9 en viviendas tuteladas--.

La consejera ha hecho hincapié en que, en octubre, quedan 13 plazas para cumplir el acuerdo, y ha puntualizado que, antes del mismo, su departamento ya tenía 86 plazas tramitadas o concertadas, con lo que la concertación de plazas "no comenzó" a raíz de la petición regionalista.

También ha dicho que este compromiso cuenta con respaldo presupuestario, que en 2025 fue de 108 millones de euros y en 2026, de 123 millones.

Sin embargo, la diputada del PRC Ana Obregón ha lamentado que el cumplimiento a día de hoy no sea de las 200 nuevas plazas residenciales con pernocta que pidieron, diferenciando entre plazas de dependencia y de discapacidad.