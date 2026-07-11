El SCS refuerza este verano su plantilla con la incorporación de 548 nuevos profesionales

Archivo - Servicio Cántabro de Salud.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha incorporado a 548 nuevos profesionales a la plantilla del Servicio Cántabro de Salud (SCS) como refuerzo este verano de la sanidad pública.

En concreto, se han incorporado 91 médicos --64 que acaban de acabar el MIR-- y 457 profesionales de Enfermería para "garantizar la asistencia sanitaria durante el periodo estival".

Así lo ha destacado este sábado en un comunicado, en el que el consejero de Salud, César Pascual, ha valorado el "esfuerzo" realizado por su departamento en "un contexto especialmente complejo para todas las comunidades autónomas", marcado por el déficit estructural de médicos especialistas que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) y de la obligación legal que contratar exclusivamente facultativos con la especialidad correspondiente, ha matizado.

Pascual ha afirmado que esta cifra "récord", además del "revulsivo" que supone para el sistema sanitario público, "apuntala a Cantabria como una de las comunidades autónomas con mayor capacidad para atraer, retener y fidelizar talento sanitario".

Asimismo, ha hecho hincapié en que el SCS ha conseguido "retener a 64 médicos especialistas que han finalizado este año su formación MIR", más de la mitad de todos los residentes de último año que se formaban en Cantabria.

"Si tenemos en cuenta que solo el 30%, más o menos, era cántabro, hemos conseguido algo extraordinario al retener ese talento y que tantos profesionales opten por quedarse en nuestra región", ha dicho el titular de Salud, que ha calificado este hecho de "extraordinaria noticia para el presente y el futuro de la sanidad cántabra", ya que permite consolidad talento "altamente cualificado" en un momento en el que todas las comunidades "compiten" por captar a estos profesionales.

Con ello, ha sostenido que la Consejería reafirma su compromiso de ofrecer una asistencia sanitaria "sólida, cercana y de calidad" durante el verano, reforzando los servicios allí donde más se necesitan y apostando por la estabilidad de los profesionales como "garantía del futuro" de la sanidad pública.

ESPECIALIDADES Y DESTINOS

Por especialidades, 22 de los 64 que han finalizado el MIR son especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, que en su mayoría (16) irán a Atención Primaria.

Además, 38 se incorporan al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, entre ellos 4 de Anestesiología y otros 4 de Radiodiagnóstico; 3 de Pediatría, otros 3 de Medicina Intensiva; 2 de Reumatología, Farmacia Hospitalaria, Oftalmología, Medicina Interna y Neurología, respectivamente.

También se incorporará un profesional en Anatomía Patológica, Cirugía Plástica, Microbiología, Dermatología, Análisis Clínicos, Cirugía Maxilofacial, Aparato Digestivo, Hematología, Nefrología, Neumología, Neurofisiología y Psicología Clínica.

De esos MIR, 3 se incorporan al Hospital Sierrallana y 7 al Hospital de Laredo, donde, además, se da la circunstancia de que se ha contratado un psicólogo clínico, un especialista en Radiodiagnóstico y un médico de Urgencia Hospitalaria, todos ellos formados fuera de Cantabria, ha indicado el Ejecutivo.

Lo mismo sucede en Atención Primaria, que ha conseguido contratar a un médico de familia, también formado fuera de la región.

Respecto a los 24 médicos de familia que incorpora la Gerencia de Atención Primaria este verano, 12 de ellos en equipos, a razón de 3 para Meruelo, 1 para San Vicente de la Barquera, otro para Campoo-Los Valles y otro más para la de Castro-Norte.

Los 4 restantes, cada uno para una Zona Básica en Astillero, Cudeyo, Santoña y Suances, junto a otros 2 en zonas "con más tensión asistencial", como Colindres y Polanco.

Respecto a Enfermería, se han contratado 107 enfermeras en Atención Primaria, 60 para trabajar en equipos y 47 en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Además, 57 de ellas distribuidas por áreas: 20 para Torrelavega, 14 en Laredo y 23 para Santander.

También, se han incorporado otras 3 de refuerzo en zonas de mayor presión asistencial, como Comillas, Noja y Somo. Mientras que se han incorporado 4 enfermeras especializadas: 2 matronas y 2 especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, y otras 2 para reforzar el 061.