Secretario de Estado de Seguridad Social defiende la política migratoria para la preservación del sistema de pensiones

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones inaugura el curso de la UIMP - EUROPA PRESS

SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha defendido la importancia de poner "encima de la mesa" la política migratoria de cara a la preservación del sistema público de pensiones, que "está pensado para los jóvenes".

Así lo ha recalcado este lunes en la inauguración del curso 'Seguridad Social, un puente entre generaciones' que se celebra durante esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el Palacio de La Magdalena de Santander, tras el proceso extraordinario de regularización llevado a cabo por el Gobierno de España, "con unas cifras que realmente impactan" --han superado las previsiones del Ejecutivo--, "extraordinariamente relevante" y cuyo desarrollo "nos debe congratular a todos".

Más allá de eso, Suárez ha puesto el foco en la política migratoria, un componente "singular muy vinculado a la juventud" y "muy importante" para preservar el sistema, "de cara a mirar al futuro".

De este modo, ha señalado que este componente, "con una orientación muy distinta a lo que estamos viendo en otras partes del mundo", es un elemento estructural "de enorme relevancia" y que es particularmente "sensible en el futuro y en el compromiso de mantener" el sistema actual.

Y es que en su intervención el secretario de Estado ha puesto el foco en la "preocupación cada vez más extendida" por la "desafección" de los jóvenes hacia el sistema y ha buscado desmontar las "falacias" que, a su juicio, existen sobre ello y que ha vinculado, entre otros, al "auge" que está teniendo la extrema derecha entre el colectivo.

Para Suárez, esto afecta "directamente" a las instituciones democráticas y al Estado Social --dentro de él, al sistema de pensiones-- con argumentos como que el sistema está configurado de una manera "muy orientada" a los mayores y que los jóvenes están en una situación "cada vez más precaria", particularmente, en sus carreras profesionales, así como que el sistema de pensiones es "excesivamente generoso".

Aquí ha hecho un ejercicio de "autocrítica", ya que ha opinado que no se ha explicado con "suficiente claridad" que el proceso de reformas se ha hecho "pensando" en los pensionistas "del presente, pero pensábamos sobre todo, en los del futuro".

EN EL CENTRO

Suárez ha confrontado estas "falacias" con las reformas llevadas a cabo en los últimos años que sitúan a los jóvenes "en el centro" del sistema, como la cotización en las prácticas formativas; la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); el cambio en las bases de cotización para los autónomos para favorecer al colectivo; o la implantación de las 19 semanas de baja por paternidad, unidas a otras cuestiones como la reforma laboral o la transformación del mercado y su "extraordinario dinamismo" para crear empleo con "estabilidad y mejores condiciones".

Otro punto que ha puesto de relieve ha sido la dignificación de las pensiones, para defender que se evita con ello el empobrecimiento de los mayores, lo que podría suponer un "problema adicional" para los jóvenes.

Por último, el secretario de Estado ha llamado la atención sobre la necesidad de una mayor financiación del Estado a la Seguridad Social y sobre el fortalecimiento de la arquitectura institucional en aras de garantizar la sostenibilidad del sistema, con elementos novedosos como la revisión cada tres años de la evolución del sistema para reforzarlo, favorecer su gobernanza y adaptarse a los cambios, algo que "es bueno para los jóvenes", ha apostillado.

Y ha señalado que todo lo que se haga debe hacerse dentro del marco de la última renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo que "aporta legitimación a las medidas", desde el punto de vista político y también social.