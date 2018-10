El secretario general de UGT critica que los PGE de 2017 "condenan a Cantabria a la supervivencia"

Actualizado 29/06/2017 11:50:25 CET

Carmona reitera que el Gobierno autónomo debe aclarar cuáles son las preferencias de la región

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha afirmado hoy que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 "condenan a Cantabria a la supervivencia", tras excluirse en ellos el pago de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla o las inversiones para la reindustrialización de la Comarca de Besaya, al margen de los "perjuicios generales" que implican para la "mayoría" de los ciudadanos.

"En Cantabria nos hemos quedado sin partidas presupuestarias de gran importancia y, además, se sufrirá las consecuencias de unos PGE de 2017 clientelistas, que benefician sólo a unos pocos y que no se destinan a las personas, sino a sanear las cuentas públicas que ellos mismos esquilmaron", ha agregado Carmona en una rueda de prensa previa al segundo Comité Regional de UGT, máximo órgano entre congresos, que él lidera como secretario general.

Para el responsable regional de UGT, "ya sea por incompetencia de unos o dejadez de otros, el caso es que el dinero previsto no va a llegar a Cantabria y es algo que no podemos tolerar", tras confirmar la intención del sindicato de apoyar "todas las movilizaciones y medidas que sean necesarias para exigir que el Gobierno de España dé a Cantabria lo que le corresponde y lo que se prometió".

"Aunque no justifico que el dinero no venga a Cantabria, sí considero que las actuaciones y recriminaciones públicas y el escenificar lo que pueden ser programas del corazón en la vida política al final genera este tipo de situaciones, que no son buenas", ha sostenido.

"Sea culpa de uno o de otro, lo que me interesa es que el dinero venga a Cantabria y UGT va a apoyar las medidas que se propongan para que ese dinero venga, de una manera o de otra, sea a cuenta del que sea", ha advertido, subrayado que "lo que no puede ser es que salgan perjudicadas 500.000 personas porque fulano no mandó la carta el día 21 en vez del 19 o porque a mengano no se le pone en las narices poner el dinero donde le tiene que poner".

Carmona, que ha enfatizado en que el Gobierno regional es "reo" de los PGE, ha insistido en que no está "dispuesto" a que Cantabria "pague los acuerdos a los que ha llegado Mariano Rajoy" para aprobar los PGE que, en su opinión, "están destinados únicamente a sanear las cuentas públicas que ellos precisamente han esquilmado".

El sindicalista se ha referido también al conocido como 'Debate del Estado de la Región,' del que ha dicho que "no he escuchado todavía alguna autocrítica de los partidos políticos, como si ninguno de ellos se equivocara", y ha lamentado que en el Gobierno regional PRC-PSOE siga habiendo "algunas consejerías que no tienen la comunicación adecuada con los interlocutores sociales", en alusión a la Concertación Social cántabra.

En este sentido ha recordado que UGT defiende que lo primero que tiene que hacer el Gobierno de Cantabria es "aclarar cuáles son las preferencias de las región porque no basta con aprobar una serie de medidas sólo encaminadas a mantener lo que hay, sobre todo en la industria".

El turismo es "muy importante" pero no garantiza un crecimiento económico sostenible de Cantabria, que para UGT pasa por un nuevo modelo productivo que, entre otros objetivos, tiene que potenciar la industria y también el sector primario, como se está haciendo en otras autonomías vecinas, pero que en esta región "está medio abandonado y es fundamental para la cohesión social y territorial y para fijar a las personas en las comarcas interiores y rurales".

LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO "AUMENTAN LA AFILIACIÓN"

Carmona ha recordado que el Comité Regional de UGT en Cantabria analizará hoy la situación socioeconómica de la región y distintas cuestiones internas de la central ugetista, entre ellas la evolución de la afiliación y de la representatividad obtenida en las elecciones sindicales.

En este sentido, el sindicalista afirmó que "después de años muy difíciles para todos", la afiliación se está incrementando por "las propias políticas injustas del Gobierno", tras recalcar que UGT cuenta en la actualidad con más de 18.000 afiliados al corriente de pago.