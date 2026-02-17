El seguimiento de la huelga médica ronda el 20% en Cantabria pero detiene 23 quirófanos en Valdecilla

Archivo - Valdecilla - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha cifrado el seguimiento del segundo día de la huelga médica entre el 18% y el 21,5% en Cantabria, una cifra "cuantitativamente más baja" que la vez anterior pero que está causando un "enorme impacto asistencial" y, de hecho, ha provocado el cierre de 23 quirófanos en el Hospital Valdecilla.

Sin embargo, el paro -con un seguimiento similar al de este lunes- no ha generado por el momento un gran impacto en Urgencias, que están "relativamente tranquilas por lo propio de este tiempo", según el consejero de Salud, César Pascual, que ha valorado el efecto de la huelga nacional a preguntas de la prensa este martes en el Hospital Valdecilla, donde ha acudido con motivo de la incorporación de un nuevo robot 'Da Vinci'.

Pascual ha lamentado el impacto que el conflicto tendrá en Cantabria y que, a pesar de que el Gobierno regional (PP) "no tiene nada que ver" con él, "somos los paganos" y "obviamente va a incrementar las listas de espera".

"Es imposible con esta huelga tan larga poder reducir las listas. Con mantenernos donde estamos nos vamos a dar por satisfechos, pero desde luego ha roto todos los planes", ha sentenciado el consejero tras lamentar que, como "consecuencia de la nula capacidad negociadora que ha demostrado la ministra" de Sanidad, Mónica García, los cántabros "van a tener que padecer" estos paros hasta junio.

Según el titular de Salud, en general la población ha entendido que se trata de una huelga que los médicos plantearon "desde hace tiempo". El problema es que "van a padecer seis meses de huelga si esta ministra sigue negándose a sentarse a negociar", ha añadido.

Y aunque cree que no le corresponde a él juzgar si las reivindicaciones del colectivo "son justas o injustas", ha instado al Ministerio a "tomar nota" de los acuerdos alcanzados por el Gobierno de Cantabria con los médicos. De hecho, ha apuntado que ayer mismo se celebró una nueva reunión con los profesionales de enfermería y se ha pactado con nuevas fuerzas sindicales.

"Esto no es una huelga contra el Gobierno de Cantabria ni contra la Consejeria, es una huelga contra el Ministerio" en la que "los paganos somos nosotros", ha insistido Pascual, que no ha detallado los datos de impacto de la huelga por áreas ya que su departamento los ofrecerá al final de la semana en un balance global.

En la misma línea que el consejero se ha pronunciado el Sindicato Médico, que ha trasladado a Europa Press que, "independientemente de los números, la repercusión en la asistencia es muy alta" en esta huelga.

"Aquí se escenifica perfectamente la esencia de este conflicto: un grupo muy pequeño de profesionales puede paralizar la sanidad por la relevancia de su trabajo. En cambio, el Ministerio de Sanidad los considera sólo un número sin representatividad, sin tener en cuenta su importancia dentro del sistema", ha sentenciado el sindicato.