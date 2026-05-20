El segundo premio de la Bonoloto deja 82.575 euros en Laredo

Administración número 1 de Laredo donde se ha sellado el boleto - LOTERÍAS

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un boleto de la Bonoloto sellado en Laredo ha sido agraciado con el segundo premio, de 82.575 euros, en el sorteo celebrado este martes 19.

El boleto ha sido vendido en la Administración número 1 de la villa pejina, situada en la calle Zamanillo sin número. Solo ha habido otro acertante de segunda categoría (cinco números más el complementario) en la localidad cordobesa de Fuente Palmera.

Por su parte, un premiado de primera categoría (seis aciertos) en Chinchón (Madrid), recibirá más de dos millones de euros.

La combinación ganadora es la formada por los números 1, 6, 13, 28, 29 y 48. El complementario es el 9 y el reintegro el 8.