Seis artistas reflexionan en La Vidriera sobre el símbolo de la escalera en un exposición colectiva

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Vidriera de Maliaño (Camargo) inaugurará el próximo jueves 12, a las 19.00 horas, la exposición colectiva 'La Escalera', una muestra que reúne la obra de seis artistas contemporáneos que exploran, desde diferentes lenguajes plásticos, el simbolismo de la escalera como metáfora de ascenso, transformación y búsqueda de sentido.

La muestra presenta trabajos de Emilia S. Echezarra, Felipe Alarcón, Pablo Quert, Juan Antonio Martínez, Rolando Paciel y Ángel Alonso, creadores que abordan este motivo desde perspectivas diversas, combinando para ello referencias filosóficas, antropológicas y visuales, ha informado el Consistorio.

El proyecto expositivo toma como eje un símbolo universal presente en múltiples culturas y momentos de la historia del arte. Así, la escalera aparece asociada al progreso, la elevación espiritual o el tránsito entre niveles de realidad, pero también al descenso, la incertidumbre o la caída, generando un rico campo de interpretación artística.

En 'La Escalera' cada artista aporta una mirada propia sobre este motivo. Mientras que Emilia S. Echezarra introduce composiciones donde arquitectura, geometría y figuras simbólicas que dialogan en torno a cuestiones como el tiempo o la eternidad, Felipe Alarcón construye universos visuales poblados por figuras híbridas que funcionan como piezas de un complejo sistema de signos.

Por su parte, Pablo Quert plantea escaleras que se convierten en estructuras inciertas y disfuncionales, y Juan Antonio Martínez trabaja con estructuras que evocan códigos antiguos y paisajes enigmáticos. En el caso de Rolando Paciel, se exponen composiciones laberínticas que sugieren ciudades fragmentadas y recorridos imposibles, y en el de Ángel Alonso, narrativas visuales centradas en el ser humano y en el riesgo inherente a cualquier intento de ascenso o superación.

La muestra podrá visitarse en la sala de exposiciones del Centro Cultural La Vidriera, ubicado en Maliaño, del 12 de marzo al 17 de abril, de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas.