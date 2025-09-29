Seis de cada 10 trabajadores cántabros han estado pluriempleados en algún momento

Archivo - Trabajador en una oficina - EUROPA PRESS - Archivo

El pluriempleo en Cantabria se concentra en comercio y atención al cliente, servicios profesionales y legales, y finanzas

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 57% de los trabajadores cántabros ha tenido más de un empleo en algún momento de su vida, por debajo de la media nacional (58,3%), según una encuesta de Randstad.

Con estos datos, los cántabros se encuentran a mitad de tabla en cuanto a incidencia del pluriempleo.

Por encima de Cantabria se encuentran Baleares, donde el 84% de sus trabajadores ha sido pluriempleado alguna vez; Murcia (63%); Navarra (63%); Andalucía (60%); Canarias y La Rioja, ambas con un 59 por ciento, y la Comunidad Valenciana (58%).

A continuación se sitúan Cantabria y Comunidad de Madrid (57%); Aragón (56%); Asturias (56%); Galicia (56%); Castilla y León (55%); Cataluña (54%), y Castilla-La Mancha (54%).

En el extremo inferior destacan el País Vasco (52%) y, especialmente, Extremadura (47%), que registra el porcentaje más bajo ya que el 53% de sus trabajadores nunca ha compatibilizado empleos, lo que la convierte en la única región donde predominan quienes no han vivido esta situación.

El pluriempleo en Cantabria se concentra en comercio y atención al cliente (20%); servicios profesionales y legales (20%), y finanzas (20%).

La educación reúne un 10% de los casos, mientras que otro 10% se distribuye en diferentes ámbitos.

LAS RAZONES DEL PLURIEMPLEO EN CANTABRIA

Según la encuesta, todos los pluriempleados cántabros aseguran que recurren a esta situación por la falta de estabilidad en su empleo principal, lo que "pone de manifiesto la dificultad de consolidar un trabajo estable en la región", señala Randstad.

El pluriempleo en Cantabria se percibe mayoritariamente como un factor negativo ya que los encuestados aseguran que compatibilizar varios trabajos les genera estrés o fatiga y que afecta a su salud o a sus relaciones personales.

En cuanto a la duración, la mitad de los profesionales cántabros que han sido pluriempleados mantienen esta situación entre seis meses y un año (50%), mientras que el otro 50% la prolonga más de tres años, lo que, según Randstad, "refleja que, en muchos casos, no se trata de algo coyuntural sino de una condición sostenida en el tiempo".

Aunque el pluriempleo se ha normalizado en los últimos años, la mayoría de los trabajadores aspira a reducir su carga laboral. En Cantabria, la mitad afirma que lo haría si su empleo principal ofreciera mejores condiciones, mientras que el otro 50% lo condiciona al nivel salarial.