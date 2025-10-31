Seis empresas optan al contrato de 11 millones de euros para la limpieza de Camargo

CAMARGO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis empresas aspiran a ser adjudicatarias del contrato para la limpieza de Camargo, licitado en 11 millones de euros y un periodo de cinco años, según ha anunciado este viernes el alcalde, Diego Movellán, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas.

De esta manera, avanza el proceso administrativo para la adjudicación de este 'megacontrato', que debe aumentar hasta 27 el número de trabajadores dedicados a limpiar las calles del municipio e incorporar maquinaria nueva valorada en 1, 1 millones de euros.

El regidor ha destacado que la inversión prevista supone un incremento del 120 por ciento respecto al gasto anual actual en limpieza viaria y ha advertido al respecto de que "no vamos a parar hasta que Camargo esté un 120% más limpio".

Al hilo, ha subrayado que con el nuevo contrato la limpieza en los ocho pueblos de Camargo "pasará de hacerse cada dos o tres meses a cada semana", mientras que las zonas con mayor tránsito -como María Blanchard o Cros- "se limpiarán cada día".

Además, el alcalde ha avanzado que "los vecinos verán en las calles nueva maquinaria como barredoras, fregadoras, furgones hidrolimpiadores, carritos de aspiración, sopladoras eléctricas y tractores desbrozadores".

La mejora se notará también, según ha añadido, en las condiciones laborales "garantizadas" para los empleados del servicio, conforme al preacuerdo y el convenio vigente.

El nuevo contrato también reforzará la atención ciudadana, con un teléfono 24 horas, informes periódicos y mejoras en la recogida de enseres, limpieza de sumideros y dispositivos especiales en épocas de caída de la hoja o tras eventos multitudinarios.

"La gran transformación de los servicios básicos de Camargo ha llegado ya a los despachos de los técnicos y pronto llegará a las calles", ha asegurado Movellán.