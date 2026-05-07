SEMERGEN señala el "momento crítico" de la medicina rural y advierte: "Reforzar la Atención Primaria no es una opción"

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SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha dado comienzo este jueves en la Universidad Pontificia de Comillas a su sexto Congreso de Medicina Rural junto con las octavas Jornadas Interautonómicas de Asturias, Cantabria y Castilla y León, que se celebran en un "momento crítico" en el que "reforzar la Atención Primaria no es una opción", sino "una obligación urgente si queremos sostener el sistema sanitario".

Así lo ha puesto de relieve el presidente de SEMERGEN, el doctor José Polo, que ha defendido que "hablar de medicina rural es hablar de equidad real, de cercanía auténtica y de un compromiso inquebrantable con los pacientes, independientemente de dónde vivan".

Así, el Congreso, que se prolongará este viernes y sábado, se celebra en un contexto de importantes desafíos para la atención sanitaria en entornos rurales, como el déficit de profesionales, las dificultades de cobertura, la transición demográfica o la limitación de recursos, asuntos que se abordarán en la programación.

En este sentido, el presidente del comité organizador del evento y de SEMERGEN Cantabria, Javier Bustamante, destaca que este Congreso "nace con la vocación de dar respuesta a una realidad compleja".

"Los profesionales que trabajan en el medio rural viven cada día situaciones de alta exigencia, con menor apoyo estructural y en entornos de gran dispersión geográfica. Es fundamental generar espacios como este encuentro, donde podemos compartir conocimiento, experiencias y propuestas que nos permitan mejorar la práctica clínica y avanzar hacia un modelo sanitario más eficiente y equitativo", ha defendido.

Tras arrancar este jueves con varios cursos, la inauguración será mañana viernes a las 12.30 horas, y contará con la asistencia del consejero de Salud, César Pascual, y la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda.

El programa científico del Congreso está diseñado con un enfoque práctico e incluye talleres, seminarios y mesas de debate orientados a dar respuesta a las necesidades reales del médico de familia en el medio rural. En total, se han organizado 19 talleres centrados en mejorar su capacidad resolutiva en entornos con recursos limitados.

Entre ellos, destacan sesiones prácticas de cirugía menor, ecografía clínica, técnicas de infiltración, dermatoscopia o manejo de urgencias en el entorno rural, herramientas clave para la atención diaria en este ámbito.

Asimismo, el programa se completa con cinco seminarios especializados que profundizan en aspectos clínicos transversales de especial relevancia para los médicos de familia.

La presidenta del Comité Científico, María Belén Angulo, del Centro de Salud Burgos Rural, ha destacado que el principal objetivo es "dotar a los profesionales de herramientas clínicas y organizativas que les permitan afrontar con mayor capacidad resolutiva las necesidades asistenciales actuales".

Junto a este enfoque práctico, el Congreso incorpora también mesas de debate y sesiones institucionales en las que se abordarán cuestiones de cara al futuro de la profesión, como el relevo generacional, la planificación de los recursos humanos o la cobertura de plazas de difícil acceso.

En este contexto, SEMERGEN pondrá el foco en la necesidad de avanzar hacia un Estatuto médico propio que tenga en cuenta la responsabilidad clínica y jurídica del médico, que reconozca la exigencia formativa y la actualización constante y que mejore las condiciones laborales.